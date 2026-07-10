Cerro Chapelco anunció que amplia la apertura de su centro de esquí con la habilitación de nuevos medios de elevación y más pistas en San Martín de los Andes.

La medida beneficia a esquiadores, snowboardistas y turistas que visitan uno de los principales destinos de nieve de la Patagonia. Además de las nuevas pistas, continuarán funcionando la Telecabina, los servicios gastronómicos, el Rental, la Escuela de Esquí y Snowboard y el resto de las prestaciones del complejo.

La apertura se produjo luego de las últimas nevadas, que mejoraron las condiciones de la montaña y permitieron seguir incorporando sectores operativos para la temporada de invierno.

Chapelco suma más infraestructura para la temporada

Con esta nueva etapa, Cerro Chapelco continúa con la habilitación de sectores de la montaña de manera progresiva. El objetivo es ampliar la superficie esquiable y ofrecer una experiencia más completa conforme las condiciones de nieve lo permiten.

Entre las novedades también sobresale la puesta en funcionamiento del nuevo estacionamiento completamente pavimentado, una de las obras más importantes realizadas para este invierno, que busca mejorar la circulación y el ingreso de visitantes.

Qué servicios estarán disponibles

Desde este viernes permanecerán operativos:

Nuevos medios de elevación.

Más pistas para esquí y snowboard.

Telecabina.

Escuela de Esquí y Snowboard.

Rental de equipos.

Espacios gastronómicos.

Servicios generales del complejo.

Los pases pueden adquirirse en las boleterías del cerro, en el local de Mariano Moreno 859, en San Martín de los Andes, o mediante la tienda online oficial.

La seguridad vuelve a ser una prioridad

La concesionaria recordó que el uso del casco es obligatorio para todas las personas que realicen actividades sobre la nieve, sin importar la edad.

La medida forma parte del protocolo de seguridad implementado para la temporada y apunta a reducir el riesgo de lesiones durante la práctica de deportes invernales.

Las nevadas permitieron ampliar la apertura

La habilitación de nuevos sectores llega después de las recientes precipitaciones de nieve, que mejoraron notablemente el estado de las pistas.

En los primeros días de la temporada la apertura había sido parcial debido a las condiciones meteorológicas, incluso con jornadas en las que únicamente funcionó la Telecabina para peatones. La evolución del clima permitió avanzar con la incorporación gradual de nuevos servicios.

Una temporada marcada por inversiones

La temporada 2026 encuentra a Chapelco con una de las mayores renovaciones de infraestructura de los últimos años.

Entre las principales mejoras se destacan: