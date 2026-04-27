Un lunes con impacto directo en la calle

El paro de trabajadores del Banco Central ya se siente en todo el país y en Neuquén encendió una alarma concreta: la posibilidad de quedarse sin efectivo. La medida afecta a los 21 tesoros regionales, piezas clave para que el dinero llegue a cajeros y bancos.

Aunque las sucursales abran y la atención siga, el problema pasa por otro lado: sin movimiento en esos centros, el circuito del efectivo se frena.

El eslabón que no se ve, pero sostiene todo

Los tesoros regionales no atienden público, pero sin ellos el sistema no funciona. Allí se guarda, organiza y distribuye el dinero que después aparece en los cajeros o en las cajas de los bancos.

En el caso de Neuquén, ese rol es todavía más sensible: desde la provincia se abastece también a Río Negro y al sur de La Pampa. Si ese engranaje se detiene, el impacto no queda en una sola ciudad.

Cajeros que pueden quedar vacíos

El propio gremio lo advirtió con claridad. Adrián Medina, secretario general adjunto de La Bancaria en Neuquén, señaló que podría afectar la disponibilidad de dinero, tanto en cajeros como en sucursales.

La escena que puede repetirse es simple: personas que van a retirar plata y no encuentran nada. O bancos que, aun abiertos, no pueden entregar efectivo por falta de reposición.

“No se va a ver afectada la atención bancaria, pero sí puede pasar que los cajeros se queden sin dinero”, precisó.

El trasfondo: ajuste y cierres

Detrás del paro hay un conflicto más profundo. El Banco Central impulsa el cierre de 12 tesoros regionales con el argumento de que cada vez se usa menos efectivo.

Desde el gremio rechazan esa idea. La discusión no es solo técnica. Hay 32 puestos de trabajo en riesgo directo y un sistema que, según advierten, podría quedar más frágil justo en el punto donde más se nota: cuando alguien necesita efectivo y no lo consigue.

Un sistema bajo presión

El conflicto también expone un cambio más amplio. El crecimiento de billeteras virtuales y plataformas digitales empuja al sistema tradicional, pero no reemplaza completamente el uso de billetes.

Mientras tanto, los bancos siguen dependiendo de esa logística para operar todos los días.

En Neuquén, incluso, el Banco Provincia inauguró recientemente un nuevo tesoro en Zapala para mejorar la distribución. Una señal que va en sentido contrario a los cierres que impulsa el Central.

Qué puede pasar en las próximas horas

El impacto no es inmediato en todos los casos, pero puede aparecer con el correr del día. Menos reposición significa menos efectivo disponible.

La escena es concreta y cotidiana: cajeros que no entregan dinero, operaciones que se frenan y una cadena que se corta justo en el momento más sensible.

El paro no se ve, pero sus efectos pueden sentirse rápido. En una economía donde el efectivo todavía manda, el faltante no pasa desapercibido.