En el marco de un conflicto laboral que sigue en desarrollo, la Asociación Trabajadores del Estado resolvió suspender de manera parcial la medida de fuerza prevista en el Servicio Meteorológico Nacional y reemplazarla por una asamblea general que se realizará en la sede central del organismo.

La decisión se produjo luego de que el Gobierno nacional considerara ilegal el denominado “apagón informativo”, una protesta que podía afectar la difusión de datos clave para la actividad aérea en todo el país.

A través de una resolución oficial, el Ejecutivo argumentó que los servicios meteorológicos vinculados a la navegación aérea deben garantizarse por tratarse de una prestación esencial, en línea con la legislación vigente. En ese sentido, se remarcó la necesidad de asegurar su funcionamiento sin interrupciones.

Frente a esta postura, desde ATE cuestionaron la medida y advirtieron que se trata de un intento de restringir el derecho a huelga. En ese contexto, el gremio optó por modificar la modalidad de protesta y avanzar con una instancia de debate interno. El conflicto tiene su origen en una serie de despidos que afectaron a más de 140 trabajadores del organismo, lo que derivó en reclamos sindicales y un clima de creciente tensión con el Gobierno nacional. La asamblea será clave para definir los próximos pasos del sindicato y las posibles medidas a adoptar en los próximos días.