La Legislatura de Neuquén avanza en el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo provincial para prevenir, erradicar y sancionar hechos de violencia contra el personal de salud.

La iniciativa, ingresada el 1 de marzo, ya fue abordada en dos reuniones de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales. Según explicó el diputado Francisco Lépore en "La Segunda Mañana" que se emite en AM550 La Primera, el objetivo central es “dar un mensaje claro” desde el Estado frente a agresiones que afectan tanto a trabajadores como al funcionamiento del sistema sanitario.

Hechos recientes y falta de estadísticas

El debate tomó impulso tras episodios registrados en el Hospital Heller y el Hospital de Cutral Co, donde se reportaron situaciones de violencia.

Lépore advirtió que estos hechos no solo impactan en las víctimas directas, sino que también alteran servicios críticos como las guardias, además de provocar daños en instalaciones y equipamiento médico de alto costo.

Uno de los ejes del proyecto es la creación de un registro estadístico de violencia en el ámbito sanitario. Actualmente, los casos se conocen de manera fragmentada, sin datos sistematizados que permitan diseñar políticas públicas específicas.

Cómo se aplicarán las sanciones

El esquema prevé distintos niveles de intervención:

Administración pública: cuando el agresor es un empleado estatal, con apertura de sumarios.

Justicia contravencional: para faltas menores, con sanciones como multas, trabajo comunitario o prohibición de ingreso.

Justicia penal: en casos que constituyan delitos, con intervención de fiscalías.

El proyecto también contempla arrestos de hasta 30 días para infracciones graves dentro del ámbito contravencional.

En la etapa preventiva, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud provincial, que coordinará acciones con otros organismos, incluyendo áreas de seguridad e infraestructura.

Debate legislativo y posibles cambios

Durante el tratamiento, legisladores plantearon incorporar:

Sistemas de videovigilancia en áreas críticas

Apoyo psicológico para trabajadores afectados

Equiparación de multas con la ley que protege a docentes (Ley 3522)

Garantías de atención médica incluso para agresores con restricciones

También se analiza la creación de un observatorio para relevar datos y detectar zonas de mayor conflictividad.

Parte de la discusión gira en torno a si estas medidas deben integrarse a una reforma integral del Código Contravencional o avanzar mediante leyes específicas por sector.

Lepore sostuvo que la problemática en salud tiene particularidades propias, como el impacto inmediato sobre servicios esenciales, lo que justifica una normativa específica.

Protocolos y procedimientos

El proyecto establece que los protocolos de actuación serán definidos por el Ministerio de Salud junto a directores de hospitales, sindicatos y otros actores del sistema.

En cuanto al procedimiento sancionatorio, se aplicarán mecanismos administrativos vigentes, que incluyen:

Notificación del hecho al presunto infractor

Derecho a defensa

Resolución con sanciones según la gravedad

La entrevista completa: