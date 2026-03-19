Diputados y diputadas del boque Movimiento Popular Neuquino (MPN) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura para crear un Programa especial de inclusión social frente a las situaciones de informalidad que se vivencian en la vía pública a diario.

El proyecto de ley (18204) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de marzo firmado por Ludmila Gaitán, Cielubi Obreque y Claudio Domínguez (MPN), con la adhesión de Carina Riccomini (Juntos).

Cómo funcionaría el programa

La medida apunta a garantizar acciones de inclusión social, educativa, sanitaria y laboral, priorizando estrategias integrales de acompañamiento. Está destinado a personas en vulnerabilidad social que realicen actividades informales de subsistencia en la vía pública, como limpiavidrios, cuidacoches, vendedores ambulantes en semáforos o intersecciones de tránsito y otras actividades semejantes.

A través del programa se identificará y relevará a las personas que podrán acceder a él. Primero se diagnosticará su situación social, sanitaria, educativa y laboral y se promoverán instancias de capacitación, formación e inclusión laboral.

Además, se propondrán instancias para finalizar la trayectoria educativa; el acceso a dispositivos de salud, salud mental y adicciones y asistencia social y la incorporación a programas de economía social, cooperativismo y empleo formal.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (encargado de aplicar la ley), realizará relevamientos territoriales periódicos, con equipos interdisciplinarios. Se implementará un registro, de carácter confidencial al que se accederá en forma voluntaria, que contendrá los datos de las personas interesadas en acceder al programa y obtener los beneficios que contempla.

Finalmente, contemplan acciones concretas para promover la inclusión laboral, sanitaria y educativa a través de capacitaciones en oficios, convenios con empresas y cooperativas, programas de alfabetización y finalización escolar, asistencia social integral y abordaje de consumos problemáticos, entre otros aspectos.

Cómo surgió el proyecto

Según los fundamentos, en el último tiempo se evidenció un marcado incremento de personas que realizan actividades informales de subsistencia en el espacio público. Aseguran que las soluciones no pueden centrarse en la sanción o prohibición en tanto los enfoques puramente punitivos no resuelven el problema de fondo.

“Por ello, corresponde diseñar herramientas que permitan intervenir sobre las causas estructurales que producen estas situaciones, promoviendo oportunidades reales de inclusión social y laboral”, añaden los diputados y las diputadas.