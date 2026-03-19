Este jueves el gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de presentación de Salud Mental Accesible (SaMA+), una estrategia que combina la implementación de cuatro acciones con el fin de sumar accesibilidad, acompañamiento, articulación e inclusión comunitaria frente al incremento de las consultas ambulatorias, de guardia e internaciones vinculadas a consumos problemáticos.

Durante el acto, se entregó la orden de compra para un vehículo destinado al área de Salud Mental.

"No podemos dejar a alguien que sufre salud mental"

Figueroa destacó la importancia de haber “ordenado al Estado” y dijo que Neuquén afronta el desafío de “la provisión de bienes y servicios públicos de calidad cada vez para mayor cantidad de personas”. Mencionó que durante 2025 nacieron en Neuquén unos 6.000 niños y llegaron 21.000 personas de otros lugares. “Y no podemos decirle a la gente ‘sálvese quien pueda’”, aseveró.

“En Neuquén hemos elegido vivir no en el sálvese quien pueda, sino igualando los puntos de partida, siendo justos, y en eso debemos tener la presencia del Estado; un Estado ordenado y que sea honesto”, señaló Figueroa y agregó: “Los medicamentos los compramos más barato este año que lo que lo compraban cuando nosotros asumimos, con toda la inflación que hubo. Algo pasaba”.

“Las deudas morales se deben cancelar y nosotros estamos cancelando deudas morales”, recalcó Figueroa y afirmó: “No podemos dejar en banda a alguien que está sufriendo en su salud mental. Tenemos que estar presentes, extender el horario, estar ahí y atender”.

"La salud mental no se resuelve sola"

Regueiro afirmó que “la salud mental es una política de Estado” y remarcó que no responde a “una cuestión antojadiza”, sino a demandas concretas de la comunidad y las instituciones. El ministro informó que “ayer salieron 16 designaciones que tienen que ver con cuestiones de salud mental y con profesionales que necesitamos en el sistema, un sistema que crece”.

“La salud mental no se resuelve sola. Necesitamos que todos formen parte y tenemos que nutrirnos, acompañarnos e ir juntos para el mismo lado, porque el que nos está pidiendo una ayuda realmente lo necesita”, indicó.

La directora provincial de Salud Mental Comunitaria, Paula Alegría, detalló que la salud mental y los consumos problemáticos constituyen una de las problemáticas prioritarias del Plan Provincial de Salud 2024–2027.

Qué es SaMA+

En ese marco se creó SaMA+ (Salud Mental Accesible), una estrategia que busca garantizar el acceso oportuno, equitativo y comunitario a la atención en salud mental y consumos problemáticos. La propuesta contempla cuatro líneas de acción: Atención Ampliada, Equipos de Enlace Territorial, Dispositivos Comunitarios Accesibles y el Polo de Mujeres.

La iniciativa se implementa en cinco puntos de la capital neuquina —Sapere, Confluencia, Colonia Rural Nueva Esperanza, Almafuerte y Progreso— con dispositivos orientados al abordaje de consumos, violencias, suicidio e infancias, en articulación con comisiones vecinales y espacios comunitarios.

Entre las acciones previstas se incluyen grupos terapéuticos semanales, atención espontánea los fines de semana con equipos interdisciplinarios y dispositivos comunitarios de acompañamiento durante esos días.

Equipos de Enlace Territorial

También se busca crear móviles interdisciplinarios con presencia activa en el territorio para articular la atención entre la comunidad, el primer nivel y los servicios especializados. Para ello se conformarán equipos de enlace territorial; identificación de situaciones complejas en terreno y acompañamiento de trayectorias de vida; articulación con centros de salud, hospitales y dispositivos comunitarios; y coordinación con otros ministerios.

Dispositivos Comunitarios Accesibles

Se conformarán equipos profesionales flexibles y con presencia cercana en la comunidad que brinden atención accesible, acompañamiento integral y disminuyan las barreras de ingreso a los tratamientos. Estos equipos tendrán la responsabilidad de realizar apoyos y acompañamientos en el territorio.

Polo de Mujeres

El Polo de Mujeres y Diversidad, eje central de un nuevo modelo de gestión para la atención de mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia. Estará integrado por diversas áreas del Poder Ejecutivo y Judicial, manteniendo cada organismo sus competencias específicas y trabajando de manera coordinada para reducir la revictimización, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer el abordaje interinstitucional e interdisciplinario.

A dónde llamar por situaciones de salud mental

Es importante destacar el fortalecimiento de la línea telefónica Salud Mental Te Escucha (2995358191), que atiende las demandas de urgencias subjetivas y actúa como articulador entre las personas que requieren atención inmediata y los efectores de salud.