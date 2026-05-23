Más ágil y moderno: mejoras en licencias de conducir de la ETON y nuevos puntos de entrega online

La Municipalidad de Neuquén presentó la modernización y renovación integral de las oficinas de Licencia de Conducir de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), una de las dependencias más importantes y concurridas de la ciudad, que atiende a más de 200 personas por día y emite más de 1.000 carnets mensuales.

Además, anunció la vigencia, a partir del martes próximo, de la ampliación de los puntos de retiro para la licencia gestionada de manera online, sumando nuevas delegaciones barriales para descentralizar el servicio y acercarlo a los vecinos.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, remarcó la importancia de esta inversión y señaló que “la licencia de conducir es el documento más importante que entrega la Municipalidad de Neuquén”.

También, destacó que las mejoras forman parte de un proceso más amplio de “modernización e innovación” impulsado por la gestión municipal.

La reforma integral incluyó la renovación total del mobiliario y de los ploteos institucionales, transformando el espacio en un entorno más moderno, funcional y cómodo para quienes realizan sus trámites.

Asimismo, se incorporaron nuevos dispositivos tecnológicos y mejoras en los sistemas informáticos con el objetivo de optimizar los tiempos de atención y brindar un servicio más ágil y eficiente.

Entre las principales mejoras, Pasqualini mencionó la readecuación del sector de fotografía, donde se renovó el equipamiento y la iluminación para garantizar una mejor calidad en las imágenes de las licencias. Se modernizaron, además, las áreas destinadas a las instancias teóricas y prácticas, incorporando nuevo mobiliario pensado para la comodidad de los aspirantes.

“Antes los vecinos, para realizar su trámite de licencia de conducir, nueva o renovación, lo tenían que hacer únicamente de manera presencial. Ahora tenemos licencia exprés, que es muy rápida, y también licencia online”, expresó Pasqualini.

La funcionaria también subrayó que la ciudad cuenta con un sistema innovador que permite entregar la licencia a domicilio sin costo. “Me arriesgo a decir que, de manera gratuita, en ninguna otra ciudad del país se entrega la licencia de conducir en tu domicilio”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la demanda vinculada al parque automotor neuquino requiere infraestructura acorde: “Entre la licencia presencial, el trámite exprés y el trámite online, se supera ampliamente la cantidad de 1000 o 1200 licencias mensuales en la ETON y aproximadamente 4000 entre todas las delegaciones”.

Renovación integral y más tecnología para agilizar los trámites

Por su parte, el coordinador de Licencia de Conducir, Lucas Padin, detalló que las obras en la delegación de ETON forman parte de un proceso integral de renovación que incluyó las oficinas de puerta B, las áreas de licencia exprés, licencia online, y los sectores donde se rinden los exámenes teórico y práctico.

“Esta es la delegación más visitada por los vecinos de la ciudad. Atiende aproximadamente a más de 200 personas por día y emite más de 1.000 licencias de manera mensual”, señaló, y explicó que por eso fue prioritario renovar el mobiliario y a la par realizar un recambio tecnológico de computadoras para cumplir con los requerimientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Padín recordó que el municipio ofrece varias opciones para renovar la licencia: el exprés que es de manera on line y luego se retira la licencia; de manera presencial y el servicio online, que permite gestionar la Licencia Nacional de Conducir a través de MuniExpress y el documento llega luego de forma totalmente gratuita en el domicilio del solicitante.

Más cerca de los barrios: amplían los puntos de retiro de la Licencia



En paralelo a las mejoras edilicias y tecnológicas, Pasqualini anunció la expansión de los puntos de retiro para las licencias gestionadas online. Hasta ahora, el único lugar habilitado para retirar el carnet físico era la sede de la ETON. A partir de esta semana, se sumarán cuatro nuevas delegaciones barriales:

Delegación Godoy (Municipalidad del Oeste)

Delegación Santa Teresa

Delegación Alta Barda

Delegación Limay