Neuquén cerró la IA Week con más de 11 mil participantes y se consolida como polo tecnológico de la Patagonia

La ciudad de Neuquén cerró una nueva edición de la IA Week con una convocatoria masiva que volvió a posicionarla como uno de los principales polos tecnológicos de la Patagonia y del interior del país. Durante varios días, empresas, desarrolladores, especialistas, estudiantes y vecinos participaron de actividades vinculadas a inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y herramientas digitales aplicadas a distintos sectores de la economía.

Qué cantidad de personas se acercó al Polo Científico Tecnológico para la IA Week

Según datos difundidos por la Municipalidad de Neuquén, cerca de 11 mil personas participaron de las jornadas presenciales, mientras que las transmisiones oficiales superaron las 12 mil visualizaciones desde distintos puntos de Argentina.

La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó el impacto que tuvo el encuentro y el interés generado en torno a las nuevas tecnologías. “Estamos muy orgullosos de lo que generó esta edición de IA Week. Vimos auditorios llenos, miles de personas interesadas en aprender, compartir experiencias y generar oportunidades a partir de la innovación tecnológica”, expresó la funcionaria.

Referentes de la inteligencia artificial dijeron presente en el Polo Científico Tecnológico por la IA Week

Inteligencia artificial aplicada a pymes y servicios locales

Durante la jornada de cierre, los auditorios volvieron a colmarse con conversatorios y exposiciones enfocadas en herramientas concretas para empresas, emprendedores y usuarios cotidianos. Entre los temas más abordados aparecieron la inteligencia artificial aplicada a pymes, automatizaciones, asistentes digitales, productividad y análisis de datos.

Uno de los espacios más visitados fue el stand municipal, donde se presentaron servicios vinculados a la gestión ambiental y el tratamiento de residuos mediante herramientas de inteligencia artificial. Allí se exhibió el proyecto “Recibot”, impulsado junto a Javier Peña y Natalia Tumbarino.

La propuesta también incluyó iniciativas relacionadas con tecnología educativa y administración sustentable de residuos durante el evento.

Uno de los stands de la IA Week realizada en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén

Neuquén busca fortalecerse como nodo tecnológico regional

Desde el municipio remarcaron que la IA Week no solo tuvo impacto en la capital neuquina, sino que también permitió consolidar vínculos con empresas, universidades y sectores productivos de toda la región patagónica, incluyendo ciudades del Alto Valle, Cipolletti, Bariloche y localidades vinculadas al desarrollo energético de Vaca Muerta.

El secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Leonardo Carod, aseguró que el crecimiento del evento refleja el potencial de la ciudad en materia de economía del conocimiento. “La IA Week mostró el enorme potencial que tiene Neuquén para convertirse en un nodo de innovación tecnológica. Lo más importante fue la posibilidad de generar vínculos entre emprendedores, empresas, instituciones educativas y el Estado”, afirmó.

Carod agregó que el objetivo municipal es profundizar políticas públicas vinculadas a la transformación digital y la capacitación tecnológica de la comunidad. “Queremos seguir promoviendo estos espacios porque permiten acercar herramientas concretas a la comunidad, impulsar nuevos proyectos y preparar a la ciudad para los desafíos del futuro”, sostuvo.

Santiago Siri y el desafío de generar desarrollos locales

Entre las figuras destacadas del evento estuvo Santiago Siri, quien encabezó actividades junto al IA LAB. Allí se debatió sobre la necesidad de impulsar desarrollos tecnológicos locales con proyección global y soluciones adaptadas a problemáticas concretas de la comunidad.

La participación de referentes nacionales volvió a poner a Neuquén en el radar tecnológico argentino, en un contexto donde la economía del conocimiento gana peso en las provincias patagónicas y se combina con sectores estratégicos como la energía, los servicios y la innovación aplicada a Vaca Muerta.

Pasqualini remarcó además que el trabajo conjunto entre Estado, empresas privadas y academia fue uno de los puntos centrales de la experiencia. “Neuquén volvió a demostrar que puede liderar estos espacios de encuentro entre el sector privado, las empresas tecnológicas, la academia y el Estado”, concluyó.