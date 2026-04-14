El EPAS mantiene un corte total sobre una arteria clave de la ciudad debido a la reparación del acueducto. La calle Lastra está totalmente interrumpida. Martín Giusti agregó que el tramo afectado va informó que una rotura de acueducto obliga a cortar calle Lastra en Neuquén. El tránsito es desviado y el agua se restablecería por la noche desde calle Pampa hasta Avenida Olascoaga.

Para evitar congestión, el tránsito está siendo redirigido por calles alternativas:

Recorridos habilitados

Desvío por calle Pampa

Conexión hacia Intendente Carro

Retome por la avenida o circulación hacia la zona de Cipolletti

Desde el organismo aclararon que Lastra es la única calle completamente cerrada, pero se recomienda circular con precaución en todo el sector.

Rotura de caño

El corte se debe a la rotura de un caño de 225 milímetros de hormigón comprimido, que presentó una fisura de aproximadamente dos metros.

Según explicó Giusti, la falla podría estar relacionada con:

La antigüedad del acueducto

Vibraciones por la obra en avenida Mosconi

por la obra en avenida Mosconi Desgaste por vida útil del material

Barrios afectados por el corte de agua

La intervención impacta en el suministro en amplias zonas de la ciudad:

Centro-sur

Centro-este

Barrio Nuevo

Villa María

Río Grande

Don Bosco

Belgrano

Limay

El restablecimiento del servicio está previsto hacia la noche, una vez finalizados los trabajos y presurizada la red.

La entrevista completa: