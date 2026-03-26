Durante la mañana de este jueves la empresa EPAS informó sobre la rotura de un caño de agua en Avenida Mosconi, lo cual provocó que varios sectores de la zona presenten inconvenientes con el servicio.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento informó que lo que ocurrió fue una fisura de una cañería de distribución de agua potable en la intersección de Mosconi con la calle Pampa, en la ciudad de Neuquén.

Desde el primer momento, personal operativo del organismo realizó maniobras sobre válvulas para poder intervenir la cañería sin presencia de agua y avanzar con su reparación, que comenzó este jueves a las 7.00.

Solucionaron el problema

Pasadas las 15 de este jueves, EPAS informó que finalizaron los trabajos de reparación, se hizo el tapado de la cañería y en estos momentos se está presurizando toda la red.

Agregaron que los barrios afectados están con baja presión y estiman que en el transcurso de la tarde-noche va a estar normalizado el suministro en todo el sector, tal como había sido anunciado cuando ocurrió.

Para realizar la reparación fue necesario detener el sistema de agua potable del Río Limay, denominado “Leguizamón”, por lo que se ven afectados los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.