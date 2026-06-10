El presidente de la empresa estatal NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet habló con Canal 24/7 este martes por la noche, en Buenos Aires, en el marco del lanzamiento de la temporada de invierno 2026 en la Provincia ante los medios nacionales, con el objetivo de promocionar la oferta turística de la región.

Consultado sobre las obras en el Aeropuerto Chapelco, el funcionario sostuvo que “hemos armado una sala VIP como en casi todos los aeropuertos del mundo, contratamos todo el servicio del operativo nieve, incorporamos de forma permanente una camioneta con barrenieve y realizamos una inversión de más de $5.000 millones”.

En ese sentido continuó: “Logramos sostener los vuelos que teníamos el año pasado, se sumó alguna frecuencia más, estamos trabajando por mayor conectividad internacional al haber mejorado las combinaciones de los vuelos con San Pablo”.

Por otro lado, Fernández Capiet expresó: “Tenemos mucho producto en Neuquén, existe un programa de turismo de reuniones, tuvimos resultados ya y la realidad es que tenemos muchos destinos amigables para trabajar con operadores todo el año. Lo que planteamos es que no podemos tener un destino de una masividad total porque no contamos con establecimientos donde se puedan dar 300 camas”.

“La idea de la continuidad de nuestras acciones tiene que ver con descubrir los secretos, tenemos cosas pensadas hacia delante, pero la idea es mostrar nuestro producto integralmente”, agregó el funcionario provincial.

Y concluyó sobre el Aeropuerto Chapelco: “Son más de 1500 metros cuadrados de obra, terminamos antes del verano de reparar la pista, inauguramos locales comerciales y sumamos un área para la seguridad aeroportuaria; preparamos el lugar para recibir más gente, ahora podemos atender dos vuelos en simultáneo, cosa que antes no se podía”.