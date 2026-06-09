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TEMPORADA INVERNAL

Gustavo Fernández Capiet: “El desarrollo post Vaca Muerta implica una importante presencia del turismo”

Así lo manifestó el presidente de la empresa estatal NeuquénTur en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550. También habló acerca de los vuelos que se reactivarán el próximo mes entre San Martín de los Andes y Rosario y Córdoba.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 08 de junio de 2026 a las 22:08
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Neuquén lanzará mañana en Buenos Aires, a partir de las 19.00, la presentación de la oferta turística de la Provincia ante los medios nacionales de cara al comienzo de la temporada de invierno.

Al respecto el presidente de la empresa estatal NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet expresó en comunicación con La Mañana es de la Primera por AM550 que “estamos preparando una presentación donde no solamente estará el producto nieve, sino una puesta en escena donde mostraremos una provincia que es multidestino, multiestación y multitarget, ya que hay destinos preparados para recibir turistas todo el años”.

En ese sentido continuó: “Tenemos presupuesto para todos los vecinos. Hay un plan de obras que nos prepara para brindar una mejor experiencia; en Andacollo por ejemplo necesitaremos mayor infraestructura cuando estén listas las rutas”.

“Estamos viendo cómo generamos oportunidades de desarrollo y de disfrute, esto nos permitirá que se atienda al turismo que va llegando”, sostuvo el funcionario.

 

Por otro lado, Fernández Capiet se refirió a los vuelos que se reactivarán a partir de julio entre el Aeropuerto Chapelco, en San Martín de los Andes, y las ciudades de Córdoba y Rosario.

“La Provincia viene hace varios años trabajando en una visibilización de sus productos y actividades de forma intensa, creemos que nuestro planteo es pasar de una provincia con turistas a una provincia turística; el desarrollo del post Vaca Muerta implica presencia”, concluyó.

 

La entrevista completa

 

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