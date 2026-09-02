El viento volverá a hacerse sentir con fuerza este miércoles en Neuquén Capital, aunque no tendrá la misma intensidad durante todo el día. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las ráfagas irán aumentando progresivamente y alcanzarán sus valores más elevados durante la noche.

Durante la jornada, el viento soplará del sector oeste y sudoeste, con velocidades que rondarán los 57 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. Con el correr de las horas, las condiciones se intensificarán.

El momento de mayor intensidad se espera hacia la noche, cuando las ráfagas podrían alcanzar los 68 km/h, de acuerdo con los datos actualizados de la AIC. Otros pronósticos ubican el pico en torno a los 70 km/h.

¿A qué hora se sentirá más el viento?

El período más ventoso se concentrará sobre el cierre de la jornada. Durante la tarde el viento ya será protagonista, pero será hacia la noche cuando se esperan las ráfagas más fuertes.

En Neuquén Capital, la AIC prevé para este miércoles una máxima de alrededor de 18°C, mientras que durante la noche la temperatura descenderá hasta los 4°C, en un escenario marcado por el viento.

Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o deban circular durante las últimas horas del día deberán tener en cuenta el incremento de la intensidad del viento.

El viento también se hará sentir en otras localidades

El fenómeno no estará limitado a la capital neuquina. El pronóstico anticipa una jornada ventosa en distintos sectores de la provincia, con algunas de las mayores intensidades previstas en la zona centro.

En Zapala, por ejemplo, las ráfagas podrían alcanzar los 72 km/h durante la noche, mientras que en otros puntos de la provincia también se esperan períodos de viento fuerte.

El escenario se suma a las condiciones invernales que atraviesan las zonas cordilleranas, donde rige una alerta amarilla por nevadas y se esperan bajas temperaturas.