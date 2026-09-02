El segundo día de septiembre llegará con condiciones contrastantes en la provincia de Neuquén. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los valles tendrán temperaturas templadas durante la tarde y viento moderado, mientras que la cordillera continuará bajo un escenario de inestabilidad con precipitaciones en forma de lluvia y nieve en distintos sectores.

Neuquén capital: tarde agradable y sin lluvias

La capital provincial tendrá una jornada mayormente nublada durante la mañana, con mejoras parciales hacia la tarde. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C.

El SMN no prevé precipitaciones para la ciudad y el viento soplará desde el sudoeste y oeste con intensidad moderada durante gran parte del día.

Zapala: nubosidad variable y ambiente fresco

En la zona centro de la provincia se espera una jornada fresca, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana, con una mínima cercana a los 3°C, mientras que la máxima rondará los 10°C. No se descartan algunas precipitaciones aisladas en sectores cercanos a la cordillera.

Chos Malal: estabilidad en el norte neuquino

El norte provincial presentará condiciones más estables que el resto del territorio.

La ciudad tendrá una mínima cercana a los 5°C y una máxima de aproximadamente 15°C, con intervalos de nubosidad y viento leve a moderado. No se esperan fenómenos significativos durante la jornada.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas durante gran parte del día

La localidad cordillerana seguirá bajo un escenario invernal. El SMN prevé precipitaciones que alternarán entre lluvia y nieve, especialmente durante la mañana y la tarde.

La temperatura oscilará entre los 2°C de mínima y los 6°C de máxima. Además, se esperan vientos del oeste con velocidades moderadas y períodos de baja visibilidad en zonas altas.

Villa La Angostura: persisten las precipitaciones en la cordillera

En Villa La Angostura continuará el tiempo inestable con probabilidad de lluvias débiles y sectores con nieve en áreas elevadas.

La mínima será de alrededor de 3°C y la máxima alcanzará los 5°C. La humedad seguirá elevada y el cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del miércoles.