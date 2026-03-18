El frío ya se siente y cambia el escenario

El ingreso de aire frío comenzó a modificar las condiciones en Neuquén y toda la región, con impacto directo en la cordillera, donde ya se registran lluvias, chaparrones, nevadas y episodios de viento blanco.

El fenómeno marca un quiebre en la estabilidad de los últimos días y obliga a seguir de cerca la evolución del tiempo, especialmente en sectores de montaña.

Cordillera complicada y condiciones adversas

Las precipitaciones se concentran principalmente en zonas cordilleranas, donde la combinación de nieve y viento reduce la visibilidad y complica la circulación.

El escenario no es uniforme: mientras en altura las condiciones se vuelven más exigentes, en otras zonas el cambio se percibe de otra manera.

Valles y meseta: sol, pero con viento y descenso térmico

En los valles, la meseta y la costa, el tiempo se mantiene mayormente estable, con presencia de sol. Sin embargo, el ingreso de aire frío trae aparejado un descenso de temperatura y ráfagas de viento que modifican la sensación térmica.

El contraste entre regiones muestra un patrón inestable que no termina de consolidarse.

Una pausa breve antes de lo que viene

Para el miércoles se espera una mejora temporaria, con condiciones más calmas en gran parte del territorio.

Esa ventana de estabilidad será corta y no implica un cambio definitivo en la tendencia.

Jueves con tormentas en el horizonte

El pronóstico anticipa que hacia el jueves volverá la inestabilidad, con probabilidad de formación de tormentas en el centro y este de la región.

Algunas podrían ser localmente fuertes, en un contexto donde el aire frío seguirá condicionando la dinámica del tiempo.

Un patrón inestable que se mantiene

El escenario para los próximos días estará marcado por la alternancia entre momentos de sol, viento y episodios de precipitaciones.

La presencia de aire frío en la región sostiene un panorama cambiante, con condiciones que pueden modificarse en pocas horas y obligan a prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.