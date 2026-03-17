El temporal del fin de semana, el cual se hizo sentir en casi todo Neuquén, provocó una gran nevada en localidades como Caviahue, Villa La Angostura y Bariloche. La primera nieve de la temporada brinda fuerte optimismo para el sector turístico que el año pasado sufrió por la falta de nieve.

En Villa La Angostura el cerro de esquí Cerro Bayo amaneció completamente cubierto, además otros puntos a gran altura mostraron postales típicas de invierno, cuando la estación aún no ha comenzado.

Crece el optimismo en el turismo

Esta primera nevada fue recibida con gran entusiasmo y felicidad por el rubro turístico de la cordillera, ya que brinda expectativas alentadoras para lo que será el invierno. En localidades como Bariloche y La Angostura, la nieve es fundamental para el desarrollo de las actividades invernales, las cuales atraen a miles de turistas cada año.

Tanto prestadores como comerciantes esperan que, a partir de este fenómeno climático, la temporada sea buena y puedan recibir gran cantidad de visitantes, mejorando lo que fue el invierno de 2025.

Por el momento el pronóstico indica que continuarán las lluvias por lo cual no se descarta que la nieve continúe o vuelva a sorprender en los próximos días, previo al cambio de estación.