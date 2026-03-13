El Gobierno de la Provincia de Neuquén puso en marcha el Operativo Leña 2026, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a combustible para calefacción en las zonas más frías del territorio. La medida se concretó a través de una acción conjunta entre el ministerio de Economía, Producción e Industria y la secretaría del Interior, mediante la transferencia directa de fondos a municipios y comisiones de fomento.

El esquema contempla la entrega de Aportes No Reintegrables (ANR) para que cada gobierno local pueda organizar la producción, compra, transporte y distribución de leña, de acuerdo con las necesidades y características de su región.

La inversión total alcanza los 568.000.000 de pesos y tiene como objetivo brindar una respuesta directa a las familias que viven en áreas con temperaturas extremas, especialmente durante la temporada invernal.

Distribución por regiones

Los recursos fueron asignados de manera estratégica para garantizar la cobertura territorial del operativo. En la Región Alto Neuquén se destinaron 201.467.298 pesos, que beneficiarán a las localidades de Chos Malal, Andacollo, El Cholar, Huinganco, Las Ovejas, Loncopué, Taquimilán, Tricao Malal, Varvarco-Invernada Vieja, Villa del Nahueve, Villa Curi Leuvú, Guañacos, Coyuco-Cochico y Manzano Amargo.

Por su parte, en la Región del Pehuén se asignaron 212.578.250 pesos, que se distribuirán entre Zapala, Las Lajas, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Ramón Castro, Quili Malal, Los Catutos, Covunco Abajo, Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé.

En la Región del Limay se destinaron 8.047.123 pesos para la localidad de El Sauce. En tanto, en la Región de los Lagos del Sur se invertirán 46.270.966 pesos, que llegarán a San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Pilo Lil.

Finalmente, la Región Vaca Muerta recibirá 99.918.472 pesos, que se distribuirán entre Añelo, Aguada San Roque, Barrancas, Buta Ranquil, Los Chihuidos y Octavio Pico.

Respuesta anticipada al invierno

Con esta inversión, el Gobierno provincial activó el operativo de manera anticipada al inicio del invierno, con el objetivo de asegurar que la leña llegue a tiempo a los hogares y parajes antes de la llegada de las primeras nevadas y las temperaturas extremas.

El Operativo Leña forma parte de las políticas de acompañamiento territorial que buscan garantizar condiciones básicas de calefacción y bienestar para las familias neuquinas que viven en las zonas más frías de la provincia.