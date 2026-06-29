El invierno mostrará su cara más intensa en Neuquén durante los próximos días. El ingreso de una masa de aire de origen antártico traerá un marcado descenso de las temperaturas, nevadas que podrían extenderse mucho más allá de la cordillera y fuertes vientos que podrían complicar la circulación en distintos puntos de la provincia.

Frente a este escenario, desde Defensa Civil provincial solicitaron extremar las precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente quienes tengan previsto desplazarse por rutas nacionales y provinciales.

La nieve podría llegar a zonas donde no es habitual

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno no se limitará a la región cordillerana. También podrían registrarse nevadas en sectores centrales de la provincia, Vaca Muerta, la región Confluencia y el Limay, además de la meseta patagónica.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó: "Se espera el ingreso de aire polar a la provincia de Neuquén. Esta situación va a traer consigo bajas temperaturas, tanto en sectores cordilleranos como áreas urbanas de toda la provincia".

"Hay que estar atentos a las fuertes nevadas que se esperan, no sólo en cordillera, sino también en áreas centrales de la provincia, sectores de Vaca Muerta, e inclusive Confluencia y del Limay", resaltó.

Vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Al frío y la nieve se sumará un importante incremento del viento. Según informó Defensa Civil, las ráfagas podrían ubicarse entre los 60 y los 80 kilómetros por hora en distintas localidades, un factor que podría reducir la visibilidad y generar inconvenientes en rutas y caminos.

La combinación de estos fenómenos obligará a seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas durante toda la semana.

El pedido para quienes tengan que viajar

Uno de los principales focos de atención estará puesto en la transitabilidad. La presencia de nieve, hielo y viento puede modificar rápidamente las condiciones de circulación, por lo que desde Defensa Civil recomendaron consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje y evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones sean adversas.

"Tomar las máximas precauciones con las bajas temperaturas y con las fuertes nevadas que pueden traer consigo algunas complicaciones en la transitabilidad, tanto de rutas nacionales como provinciales", solicitó Cruz.

Días de seguimiento permanente

El ingreso del aire polar está previsto entre este martes 30 de junio y el 2 de julio. Durante ese período, los organismos provinciales seguirán monitoreando la evolución del fenómeno y difundiendo información actualizada para que la población pueda planificar sus actividades y reducir los riesgos asociados al temporal invernal.

Para conocer el estado actualizado de las rutas o realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial al teléfono 2942 572138.