Una madrugada distinta podría sorprender a la ciudad

El invierno empieza a mostrar su cara más intensa y el miércoles 1 de julio podría traer un fenómeno que pocas veces se ve en la ciudad de Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluyó probabilidad de nevadas para la madrugada y la mañana, una previsión que rápidamente despertó expectativa por la posibilidad de que la capital vuelva a teñirse de blanco.

Aunque la probabilidad informada es de entre el 10% y el 40%, el dato no pasó inadvertido. La combinación de temperaturas bajo cero y condiciones favorables para precipitaciones en forma de nieve vuelve a poner a Neuquén dentro del mapa de las ciudades que podrían registrar un fenómeno poco frecuente.

Frío intenso y ráfagas: el otro lado del pronóstico

El informe oficial también anticipa una jornada marcada por el frío. La temperatura mínima será de -1 °C y la máxima apenas llegará a los 7 °C.

A eso se sumará viento del sudeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde el viento rotará al este, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

¿Qué dice el pronóstico para el resto del día?

Según el SMN, la mayor posibilidad de nieve se concentra durante las primeras horas del miércoles. Con el correr de la jornada, la probabilidad de precipitaciones descenderá a entre el 0% y el 10%, aunque el cielo continuará cubierto.

Esto significa que, si el fenómeno llega a concretarse, el momento para observarlo será durante la madrugada o las primeras horas de la mañana.

Un fenómeno poco frecuente que siempre genera expectativa

Las nevadas en la ciudad de Neuquén no son habituales. Cada vez que el pronóstico las incluye, miles de vecinos siguen de cerca la evolución del tiempo para saber si finalmente aparecerán los primeros copos.

Sin embargo, las mismas condiciones que podrían favorecer ese escenario también obligan a prestar atención al estado de las calles y rutas. El frío extremo, las bajas temperaturas y las ráfagas previstas para el miércoles pueden complicar la circulación, especialmente durante las primeras horas del día.