Alerta amarilla en Neuquén: el pronóstico para este lunes

Para este lunes 31 de agosto, en la provincia de Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la cordillera sigue bajo alerta amarilla por nevadas, mientras que en la capital y el valle el día va a ser fresco, ventoso y sin lluvias.

Cómo va a estar en la ciudad de Neuquén

En la capital provincial, el SMN pronostica una mañana fría, con una temperatura de 4°C y cielo mayormente nublado. El dato que más hay que tener en cuenta es el viento: del suroeste a 41 km/h durante la mañana. Por la tarde, la temperatura va a subir hasta los 15°C, con cielo mayormente nublado y un viento algo más calmo, del oeste a 31 km/h. El SMN no prevé lluvias para la ciudad en toda la jornada.

Cómo va a estar en la cordillera

El panorama es mucho más complicado en la zona cordillerana. El SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas que afecta a varios departamentos, entre ellos Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé. Para este lunes, el organismo anticipa probabilidad de nevadas moderadas durante la madrugada en la cordillera centro, y luego precipitaciones débiles durante buena parte del día, con posibilidad de que en algunos momentos caiga lluvia en lugar de nieve, sobre todo por la tarde. En el resto de la cordillera neuquina, el SMN espera precipitaciones débiles y aisladas, principalmente en forma de nieve.

A esto se le suma el viento, que va a ser protagonista: soplará predominantemente del oeste, con velocidades de entre 20 y 50 km/h, aunque las ráfagas podrían llegar hasta los 80 km/h. Por eso, desde Defensa Civil de la provincia se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de montaña, ya que la combinación de nieve y viento puede generar poca visibilidad y hielo en la calzada.

Qué va a pasar los días siguientes

Según el mismo informe del SMN, el martes 1 de septiembre todavía va a haber precipitaciones débiles en toda la región cordillerana, mayormente en forma de nieve, aunque por la tarde podrían presentarse como lluvia. A partir del miércoles, el organismo reconoce que todavía hay incertidumbre sobre cómo va a seguir el tiempo, aunque no se descartan nuevas nevadas hacia el jueves y el viernes.

Recomendaciones para el lunes

Con este panorama, se recomienda: en la capital y el valle, abrigarse bien por la mañana y tener cuidado con el viento, sobre todo si vas a estar al aire libre. En la cordillera, evitar viajes innecesarios mientras dure la alerta amarilla, respetar las indicaciones de las autoridades y, si es indispensable circular, llevar cadenas y revisar el estado de los pasos antes de salir.