Neuquén fortalece su vínculo con la CAF para impulsar el desarrollo regional

La relación entre Neuquén y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se consolidó como uno de los ejes de la estrategia provincial para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre las distintas regiones. Así lo destacó el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, durante una jornada realizada en Chos Malal.

El funcionario consideró a la CAF como un “aliado estratégico” para la gestión y remarcó que el trabajo conjunto permitió diseñar herramientas orientadas al desarrollo y al equilibrio territorial. “Para nosotros son aliados estratégicos. Son personas muy importantes en nuestra gestión de gobierno”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas durante el cierre de la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de la CAF, denominado “El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El encuentro tuvo como eje el papel del sector rural en el desarrollo regional, su aporte a la productividad, el crecimiento económico y la seguridad alimentaria.

Ousset recordó que, diez meses antes de asumir la actual gestión, se comenzó a trabajar en un programa de equilibrio territorial que posteriormente sirvió como base para el Plan de Regionalización. En ese sentido, explicó que la estrategia busca aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta para generar oportunidades también fuera de las zonas directamente vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

“Vaca Muerta se va a desarrollar. Tiene una inercia propia, una dinámica. Y nosotros decidimos que todos esos recursos que genera Vaca Muerta generen equilibrio territorial, que vayan a las regiones, que vayan a las localidades”, sostuvo el ministro.

En particular, destacó las inversiones que se están realizando en el norte neuquino y las vinculó con una decisión de revertir años de postergación. “Es un acto de estricta justicia: poner los recursos donde nunca se pusieron”, expresó.

El funcionario planteó además que uno de los objetivos centrales de esta política es evitar que el lugar de nacimiento determine las posibilidades de desarrollo de una persona. “Lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que el lugar donde nacemos no sea un condicionante para poder vivir, desarrollarnos, trabajar, educar, crecer y, en definitiva, armar nuestro proyecto de vida”, afirmó.

En cuanto a la cooperación con el organismo internacional, Ousset valoró especialmente la confianza construida entre la Provincia y la CAF y destacó la articulación con municipios, empresas, operadoras, sindicatos y trabajadores. “Estamos en un círculo virtuoso delicado que depende de la voluntad de todos sostener. Es un equilibrio, es un ecosistema que tenemos que cuidar”, señaló.

Durante la jornada también se analizaron las dificultades que presentaba Neuquén al comienzo de la actual gestión y el camino recorrido en materia de infraestructura, ciudadanía y desarrollo territorial.

Por su parte, la representante de la CAF en Argentina, Susana Edjang, destacó el lugar que ocupa Neuquén dentro de la estrategia del organismo. “Neuquén es un activo no solo para Argentina, sino para la región, para América Latina y el Caribe”, afirmó.

Edjang explicó que la provincia es actualmente una de las jurisdicciones con mayor cantidad de proyectos vinculados con la CAF. En concreto, señaló que existen cuatro proyectos directamente relacionados con Neuquén, además de una iniciativa que beneficia a la provincia, como la reversión del Gasoducto Norte, destinada a transportar gas desde el sur hacia el norte argentino.

La representante del organismo remarcó que uno de los objetivos de estas iniciativas es que los recursos y las riquezas generados en una zona de Neuquén también puedan impulsar el desarrollo de otras regiones. En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer los distintos sectores productivos para que puedan potenciarse de manera conjunta.