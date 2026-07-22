El Parque Nacional Lanín informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nieve desde el 23 hasta el 24 de julio por la tarde.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en algunos sectores.

Las recomendaciones en zonas agrestes

El Parque Nacional Lanín recuerda que las áreas protegidas son ambientes agrestes, donde los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales, como la caída de ramas y árboles, situación que puede intensificarse durante eventos meteorológicos de estas características.

Para minimizar riesgos tenga presente las siguientes recomendaciones:

Consultar los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional.

No realizar actividades al aire libre en zonas expuestas, especialmente en áreas boscosas, de montaña y cercanas a lagos.

Hielo Negro: Las bajas temperaturas y heladas dejan grandes manchones de hielo que no son visibles, pero sí pueden ser fatales. Tener precaución en los lugares de sombras sobre las rutas.

Ante algún inconveniente colocar las balizas a 50 o 60 mts. del auto.

Quedate lejos de zonas de ríos y arroyos.

En zonas pobladas, revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

No navegar mientras se mantengan las condiciones adversas.

Se solicita a residentes y visitantes mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Parque Nacional Lanín. Antes de realizar cualquier salida, consultar el estado de situación con Prefectura Naval Argentina llamando al 106.