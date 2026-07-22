Un invierno que se disfruta desde el primer momento

La llegada de nuevas nevadas en la cordillera renueva las expectativas de una de las temporadas más convocantes del invierno. En ese escenario, Cerro Bayo vuelve a consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de Neuquén, con una propuesta que combina deportes, recreación, naturaleza y servicios pensados para que cada visitante encuentre su propia forma de vivir la montaña.

A pocos minutos del centro de Villa La Angostura, el complejo ofrece alternativas para quienes llegan con experiencia en la nieve, pero también para quienes pisan un centro de esquí por primera vez o simplemente buscan pasar el día rodeados de paisajes patagónicos.

La variedad de actividades y la infraestructura desarrollada en los últimos años permiten que miles de visitantes disfruten de una jornada completa sin necesidad de ser esquiadores.

Mucho más que pistas: actividades para toda la familia

Las clases de esquí y snowboard están disponibles para niños desde los tres años y también para adultos, tanto en grupos como de manera personalizada.

A eso se suma una guardería con metodología Montessori destinada a bebés de hasta tres años, una alternativa que permite que los más pequeños también formen parte de la experiencia mientras el resto de la familia disfruta de la montaña.

Otro de los aspectos destacados es el programa de esquí adaptado, que ofrece la posibilidad de practicar deportes de nieve a personas con discapacidad motriz mediante equipamiento específico y acompañamiento profesional.

Quienes prefieren otras actividades pueden recorrer senderos con raquetas de nieve entre bosques andino-patagónicos, deslizarse en tubing sobre gomones o disfrutar del tradicional culipatín en sectores especialmente preparados.

Sabores de montaña para completar la experiencia

La propuesta gastronómica ocupa un lugar central durante toda la jornada.

En la base del cerro, Snow House ofrece platos calientes como sopas, guisos, pastel de papa y milanesas con fideos, además de ser uno de los puntos elegidos para el tradicional after ski y la observación de la bajada de antorchas.

En la cota 1500 funcionan Mil Quinientos, con comidas caseras y sándwiches de bondiola braseada; Tronador, el restaurante de mayor capacidad del complejo; y Oso Point, reconocido por sus hamburguesas. También se encuentra Oso Café, pensado para quienes buscan una pausa con café, bebidas calientes o un refrigerio.

Más arriba, en la cota 1800, Capricho completa la oferta con parrilla, platos típicos de montaña y pizzas que se han convertido en uno de los clásicos del cerro.

Miradores que muestran una de las mejores postales de Neuquén

Más allá de la actividad deportiva, uno de los mayores atractivos de Cerro Bayo aparece cuando se levantan la vista y la cámara.

Desde distintos puntos del complejo se observan el lago Nahuel Huapi, la cordillera de los Andes y los bosques patagónicos que rodean Villa La Angostura.

Entre los sitios más elegidos se encuentran el Refugio Cumbre y el Refugio 1500, espacios donde muchos visitantes hacen una pausa para contemplar el paisaje o registrar algunas de las imágenes más representativas del invierno neuquino.

Servicios que acompañan cada visita

La experiencia también está respaldada por una serie de servicios que facilitan la estadía durante toda la jornada.

Una combi recorre de manera permanente el estacionamiento para trasladar a los visitantes hasta la base del complejo, mientras que un equipo de atención al huésped brinda asistencia en distintos sectores de la montaña.

Para quienes buscan una experiencia diferencial, el Exclusive Pass incorpora beneficios como acceso preferencial a los medios de elevación, estacionamiento reservado y un lounge privado con propuesta gastronómica.

Neuquén fortalece uno de sus grandes atractivos turísticos

Con nuevas nevadas en el pronóstico y una oferta que combina deporte, recreación, gastronomía e inclusión, Cerro Bayo vuelve a posicionarse como uno de los motores de la temporada invernal en la provincia.

La cercanía con Villa La Angostura, la diversidad de propuestas y la posibilidad de disfrutar la montaña sin importar la edad o la experiencia hacen que cada jornada tenga alternativas para todos. En un invierno que promete extender las buenas condiciones de nieve, el centro de esquí reafirma el lugar que ocupa entre los destinos más elegidos de la Patagonia y acompaña el crecimiento de una actividad turística clave para Neuquén.