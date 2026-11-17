El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo para este martes 17 de noviembre en distintas regiones de la Argentina.

Se esperan tormentas fuertes, algunas severas, lluvias abundantes, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, rige una advertencia por viento Zonda en San Juan y por lluvias en sectores de la Patagonia.

El escenario de mayor intensidad se concentrará en Corrientes, Misiones y Santiago del Estero, donde hay sectores bajo alerta naranja por tormentas. Según el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diferentes tamaños y ráfagas superiores a los 90 km/h.

Para estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 milímetros durante el período de advertencia, aunque podrían superarse de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

En tanto, el nivel amarillo comprende sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Catamarca, además de otras áreas de Santiago del Estero.

También se esperan condiciones de inestabilidad hacia la noche en sectores de La Rioja, Córdoba y San Luis. En estas regiones podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Los acumulados previstos para las áreas bajo alerta amarilla se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera localizada.

Alerta por lluvias en Río Negro y Chubut

La advertencia meteorológica también alcanza a la Patagonia. En sectores de Río Negro y Chubut rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, con precipitaciones que podrían acumular entre 10 y 30 milímetros durante la jornada.

No se descartan algunas tormentas aisladas en las zonas alcanzadas por el aviso.

Viento Zonda: alerta amarilla en San Juan

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de San Juan.

El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que superarían los 70 km/h. Entre sus posibles consecuencias se encuentran una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Las recomendaciones del SMN ante las alertas meteorológicas

Frente a las condiciones previstas, el organismo recomendó tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales medidas se encuentran evitar las actividades al aire libre durante las tormentas, permanecer en construcciones cerradas, alejarse de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

También se aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejado de cables caídos.

En caso de que ingrese agua a una vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.