El lunes 23 de noviembre de 2026 será feriado nacional en Argentina por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre. La modificación responde a una disposición de la Ley 27.399, que establece cuándo deben trasladarse los feriados nacionales que coinciden con determinados días de la semana.

Este año, el 20 de noviembre caerá viernes. Por ese motivo, el descanso se pasará al lunes siguiente y permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre.

La medida alcanza a todo el país y no requiere una disposición especial del Gobierno para cada año: el traslado está previsto en la legislación que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos.

Por qué se traslada el feriado del 20 al 23 de noviembre

La explicación está en el artículo 6 de la Ley 27.399, conocida como Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos.

La normativa establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con martes o miércoles deben pasar al lunes anterior. En cambio, cuando caen jueves o viernes, se trasladan al lunes siguiente.

Como el Día de la Soberanía Nacional se conmemora el viernes 20 de noviembre de 2026, corresponde trasladar el feriado al lunes 23.

De esta manera, el calendario quedará conformado por tres jornadas consecutivas de descanso:

Sábado 21 de noviembre: comienzo del fin de semana.

Domingo 22 de noviembre: descanso habitual.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Es importante aclarar que se trata de un feriado nacional trasladable y no de un día no laborable con fines turísticos. Por lo tanto, tiene el régimen laboral correspondiente a los feriados nacionales.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en el río Paraná, a la altura de la actual localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

En aquel enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla, intentaron impedir el avance de una escuadra anglofrancesa que buscaba navegar los ríos interiores.

Para bloquear el paso de los barcos extranjeros, los defensores argentinos tendieron cadenas sobre el río Paraná y organizaron posiciones de artillería en sus márgenes.

Aunque las fuerzas argentinas fueron superadas militarmente, la resistencia de Vuelta de Obligado quedó asociada a la defensa de la soberanía nacional y la capacidad del país para decidir sobre sus territorios y vías navegables.

La conmemoración fue establecida mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974, y posteriormente incorporada al calendario de feriados nacionales.

Qué dice la Ley 27.399 sobre los feriados trasladables

La Ley 27.399 fue sancionada el 27 de septiembre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de octubre de ese año. Su objetivo es establecer los feriados nacionales, los días no laborables y las condiciones para conformar fines de semana largos.

El artículo 1 incluye al 20 de noviembre entre los feriados nacionales trasladables, mientras que el artículo 6 determina cómo se modifica su fecha cuando coincide con determinados días de la semana.

La misma legislación también habilita al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres días no laborables con fines turísticos por año, que deben coincidir con lunes o viernes.

Esta distinción explica por qué no todos los descansos del calendario tienen el mismo tratamiento laboral: los feriados nacionales y los días no laborables responden a reglas diferentes.

Cuándo será el próximo fin de semana largo después de noviembre

Después del descanso del 21 al 23 de noviembre, el calendario nacional tendrá otra oportunidad para organizar una escapada en diciembre.

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos y estará seguido por el martes 8, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Así, quienes puedan aprovechar ambas jornadas tendrán cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad, que también permitirá conformar un fin de semana largo.

Por lo tanto, el lunes 23 de noviembre será feriado en todo el país por aplicación de la Ley 27.399. El motivo del traslado es que el Día de la Soberanía Nacional coincide este año con un viernes, condición que determina su pase al lunes siguiente.