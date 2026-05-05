Alerta naranja en la cordillera de Neuquén por lluvias intensas y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la zona cordillerana de Neuquén, que afecta a Huiliches, Lácar, el sur de Aluminé y sectores de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. Según se informó, se esperan lluvias de variada intensidad y persistentes, acompañadas de períodos de vientos fuertes con ráfagas entre 60 y 70 km/h, durante el martes 5 de mayo y con continuidad hacia el miércoles 6.

Se estiman precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, pudiendo superarse de manera puntual. En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta que la lluvia se mezcle con nieve, generando condiciones de tránsito complicadas y riesgo de accidentes.

Se esperan precipitaciones acumuladas de 30 a 60 mm, con ráfagas de 70 km/h. Foto: gentileza Realidad Sanmartinense.

El Parque Nacional Lanín informó que la alerta pasó de amarillo a naranja y recordó que los parques nacionales son áreas agrestes, donde los senderos y zonas de uso público están expuestos a fenómenos naturales como la caída de ramas o árboles. Por ello, las autoridades enfatizan que es fundamental evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta.

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