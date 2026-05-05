Alerta naranja en la cordillera de Neuquén por lluvias intensas y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la zona cordillerana de Neuquén, que afecta a Huiliches, Lácar, el sur de Aluminé y sectores de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. Según se informó, se esperan lluvias de variada intensidad y persistentes, acompañadas de períodos de vientos fuertes con ráfagas entre 60 y 70 km/h, durante el martes 5 de mayo y con continuidad hacia el miércoles 6.
Se estiman precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, pudiendo superarse de manera puntual. En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta que la lluvia se mezcle con nieve, generando condiciones de tránsito complicadas y riesgo de accidentes.
El Parque Nacional Lanín informó que la alerta pasó de amarillo a naranja y recordó que los parques nacionales son áreas agrestes, donde los senderos y zonas de uso público están expuestos a fenómenos naturales como la caída de ramas o árboles. Por ello, las autoridades enfatizan que es fundamental evitar actividades al aire libre mientras dure la alerta.
Recomendaciones clave
- Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas boscosas, de montaña y cercanías de lagos.
- Circular con extrema precaución en rutas y caminos, especialmente donde hay arbolado o polvo en suspensión.
- No encender fuego bajo ninguna circunstancia, debido a la emergencia ígnea y los fuertes vientos que favorecen la propagación de incendios.
- Asegurar carpas, estructuras livianas y objetos sueltos que puedan volarse.
- Revisar techos, chapas y elementos que puedan desprenderse en zonas pobladas.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.