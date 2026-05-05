El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico con lluvias, viento fuerte y condiciones inestables para gran parte de la provincia de Neuquén durante este martes 5 de mayo. El fenómeno afectará tanto al Alto Valle como a la zona cordillerana, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h en algunas localidades.

La situación más relevante se registrará en San Martín de los Andes, donde rige una alerta amarilla por lluvias. Según informó el organismo nacional, se esperan precipitaciones persistentes desde la madrugada hasta la noche, con posibles complicaciones para circular en rutas de montaña y caminos con acumulación de agua.

En paralelo, ciudades como Neuquén Capital, Zapala y Chos Malal también tendrán jornadas atravesadas por lluvias y viento intenso, aunque con diferencias en la intensidad de los fenómenos.

Neuquén Capital tendrá lluvias durante todo el día

En la ciudad de Neuquén, el martes comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 11 y 12 grados en las primeras horas, con viento del Oeste de intensidad moderada.

Por la tarde se espera una mejora parcial de la temperatura, con una máxima cercana a los 17 grados. Sin embargo, el dato más relevante será el aumento del viento: el SMN anticipa ráfagas de hasta 69 km/h, especialmente durante la segunda mitad del día.

Hacia la noche volverán las lluvias, mientras que el viento rotará al Norte con menor intensidad.

Zapala y Chos Malal, bajo un escenario de viento fuerte

La situación en Zapala será similar, aunque con precipitaciones más intensas hacia la tarde y la noche. Durante la primera parte del día se prevén lluvias aisladas y temperaturas bajas, cercanas a los 9 y 10 grados.

El cambio llegará durante la tarde, cuando el SMN prevé lluvias fuertes acompañadas por viento del Oeste y ráfagas que podrían alcanzar nuevamente los 69 km/h. La máxima estimada será de 14 grados.

En Chos Malal, en tanto, las lluvias estarán presentes durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados, mientras que las ráfagas más fuertes se esperan por la tarde, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Alerta amarilla en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes será una de las localidades más comprometidas por el temporal. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias, categoría que implica fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

Durante toda la jornada se esperan precipitaciones fuertes y persistentes, con temperaturas bajas que irán de los 6 a los 11 grados. Además, por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

El SMN recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar precauciones al circular por rutas de la cordillera neuquina debido a la reducción de visibilidad y acumulación de agua sobre la calzada.