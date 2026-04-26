Las fuertes ráfagas que afectan a San Antonio Oeste comenzaron a generar complicaciones visibles en distintos puntos de la ciudad, con postes derrumbados, cables sueltos y estructuras dañadas que encendieron la preocupación de vecinos y autoridades.

El avance del temporal obligó al municipio a emitir una advertencia urgente ante el riesgo que representan estos elementos sobre la vía pública, especialmente para quienes transitan a pie o circulan en vehículos por las zonas más afectadas.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el problema no se limita al impacto material, sino al peligro inmediato que puede provocar la caída de estructuras o el desprendimiento de cableado en plena circulación.

El parte meteorológico indica que las condiciones adversas continuarán durante las próximas horas, por lo que se insistió en la necesidad de reducir la exposición innecesaria y extremar los cuidados mientras persista el fenómeno.

En paralelo, personal de emergencias y de servicios públicos trabaja para intervenir en los sectores comprometidos y atender los daños que dejó el viento.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación que represente un riesgo, los vecinos pueden comunicarse a las líneas 101 y 911, habilitadas para reportar incidentes y solicitar asistencia.