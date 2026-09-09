Durante un comunicado emitido este miércoles 9 de septiembre, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén informó a la comunidad sobre una estafa que está utilizando su nombre para pedir donaciones.

Según la modalidad, cuando se hacían los pedidos manifestaban que eran dirigidos al Refugio para Personas en Situación de Calle.

A partir de esto aclararon que el refugio "no se encuentra realizando campañas de recaudación de dinero ni solicitando donaciones de ningún tipo."

Es por esto que recuerdan que toda comunicación vinculada al funcionamiento, necesidades o acciones del Refugio será difundida exclusivamente a través de los canales oficiales correspondientes.

Agradecen a la comunidad su colaboración y responsabilidad al momento de recibir, verificar y compartir este tipo de información.