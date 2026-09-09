Tras la investigación de la unidad fiscal de Delitos Económicos, un tribunal condenó a Miriam Claudia Alejandra Godoy a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo por su responsabilidad en 63 hechos de estafa cometidos a través de la Cooperativa 14 de Octubre.​

La pena se fijó este miércoles 9 de septiembre, luego de que la semana pasada, el fiscal del caso Juan Narvaez solicitara 12 años de prisión efectiva.​

La audiencia

La decisión fue tomada por unanimidad por el tribunal integrado por Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo. Los jueces también hicieron lugar a un pedido del fiscal del caso para decomisar el inmueble donde funcionaba la cooperativa, ubicado en España 467 de Neuquén, y dispusieron que lo obtenido mediante su posterior subasta sea destinado a las víctimas.​

Para determinar la pena, el tribunal valoró como agravantes la planificación y estructura de la maniobra, la cantidad de víctimas, el tiempo durante el cual se desarrolló —casi seis años—, el abuso de la confianza generada por el vínculo entre la cooperativa y sus asociados, y la extensión del daño ocasionado. También consideró acreditado que Godoy obtuvo un beneficio económico posterior a la consumación de las estafas.​

Agravantes y atenuantes

Durante la audiencia de determinación de pena, Narvaez había planteado como agravantes la sofisticación de la maniobra, el uso de la estructura y del prestigio de la cooperativa, el abuso de confianza y el impacto provocado en las víctimas, muchas de las cuales habían entregado sus ahorros con la expectativa de acceder a una vivienda. El fiscal intervino en el proceso junto a la asistente letrada Tanya Cid.​

Como atenuantes, los jueces tuvieron en cuenta que Godoy no registra antecedentes penales, que reconoció su responsabilidad por los 63 hechos y sus condiciones personales y familiares. También consideraron que el otro coautor de las estafas, Cristian Del Río, había sido condenado con anterioridad a 3 años de prisión mediante juicio abreviado.​

Prisión y decomiso por 63 casos de estafa

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso el decomiso del inmueble que se encontraba embargado en el proceso. Una vez concretada la subasta, los fondos deberán ser destinados a las víctimas, conforme a lo establecido por el Código Penal.​

La responsabilidad penal de Godoy por los 63 hechos había sido determinada en abril de este año. En la audiencia de cesura, que concluyó el 7 de septiembre, el fiscal Narvaez había solicitado 12 años de prisión efectiva, mientras que la querella había pedido 14 años. La defensa, en tanto, había solicitado una pena de seis meses de prisión en suspenso.