Una historia que terminó de la peor manera y dejó una pregunta abierta

La muerte de Carlitos, el hombre de 40 años encontrado sin vida dentro de un cajero automático del centro de Neuquén, sigue conmoviendo a la ciudad. Mientras la autopsia deberá determinar qué provocó el fallecimiento, comenzaron a conocerse nuevos datos sobre los últimos meses de su vida y el acompañamiento que había recibido por parte del Estado.

Después de que la Policía confirmara su identidad y avanzara con la búsqueda de sus familiares, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos difundió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y explicó que el hombre ya era conocido por los equipos que trabajan con personas en situación de calle.

Según informaron, Carlitos había recibido asistencia en múltiples oportunidades y, durante esas intervenciones, también le habían ofrecido ingresar al refugio ubicado sobre la Ruta Provincial 7.

El refugio funciona con ingreso voluntario para personas en situación de calle. Foto: Archivo

El ingreso siempre depende de la decisión de cada persona

Desde el organismo señalaron que el hombre rechazó en reiteradas ocasiones esa alternativa.

En ese sentido, recordaron que el ingreso al dispositivo es voluntario y que ninguna persona puede ser obligada a alojarse o permanecer allí contra su voluntad.

"La persona era conocida por el personal de la Secretaría y había recibido asistencia en múltiples oportunidades", indicó el comunicado oficial.

La aclaración busca explicar cómo funciona el sistema de asistencia, que depende de la decisión de cada persona para aceptar o no el alojamiento ofrecido.

Un espacio pensado para quienes atraviesan las noches más difíciles

El refugio fue creado para brindar alojamiento nocturno, acompañamiento y atención a personas en situación de calle, incluyendo a quienes enfrentan problemas de salud mental o consumos problemáticos que muchas veces dificultan el acceso a otros dispositivos de asistencia.

La Secretaría informó además que, hasta el momento, todas las personas que solicitaron ingresar fueron recibidas. Entre ellas hubo vecinos de Neuquén capital, Plottier, Senillosa y San Patricio del Chañar.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa. La Fiscalía ordenó la autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte de Carlitos, ya que las primeras pericias realizadas por la Policía no detectaron signos de violencia en el cuerpo.

El punto de encuentro para ingresar al refugio es la Catedral, desde las 19. Foto: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Cómo acceder al dispositivo de alojamiento

Tras el fallecimiento de Carlitos, las autoridades aprovecharon para recordar que el refugio continúa funcionando todos los días.

Las personas que necesiten un lugar donde pasar la noche pueden acercarse a partir de las 19 a la Catedral de Neuquén, punto de encuentro desde donde se realiza el traslado al dispositivo de alojamiento de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

El objetivo, remarcaron, es que ninguna persona que decida recibir ayuda quede sin atención durante las noches de bajas temperaturas.