Las clases quedaron suspendidas para este miércoles en todo San Martín de los Andes, según confirmó la Dirección de Protección Civil municipal ante la vigencia de un Alerta Rojo por lluvias.

La medida busca resguardar a estudiantes y familias frente a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

La decisión se tomó en línea con lo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y con las disposiciones de las autoridades provinciales de Neuquén.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia informó que el Alerta Roja abarca los departamentos de Los Lagos, Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé.

Por esto las autoridades provinciales recomiendan evitar desplazamientos y actividades al aire libre mientras se mantenga vigente la alerta.

Se irá informando en caso de que la suspensión de clases se extienda o si hay novedades sobre el monitoreo de la alerta.