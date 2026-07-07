¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Detalles y horarios

Por las alertas meteorológicas habrá rutas intransitables desde este martes hasta el miércoles en Neuquén

Hay tramos que estarán cortados desde esta tarde noche hasta las 8 del miércoles, monitoreando de cerca el clima para evaluar cómo continuar.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 18:14
PUBLICIDAD

Frente a las alertas meteorológicas, que llegan hasta roja, previstas para este martes 7 y miércoles 8, Vialidad Nacional informa que habrá rutas con corte total de circulación.

En Ruta 40, desde el empalme RN 237 a empalme RN 231 y empalme RP 63, Rio Hermoso de 19 del martes a 8 del miércoles, estará intransitable.

Desde San Martin de los Andes a empalme RP 63, Rio hermoso de 22 de este martes a 8 del miércoles, también estará intransitable.

Además se recuerda la portación obligatoria de cadenas físicas y solicitan que antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional o canales oficiales: argentina.gob.ar/rutasnacionales. 

Por el momento se pronostica alerta roja por lluvia y alerta naranja por nieve y viento en la zona cordillerana de Neuquén.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD