Frente a las alertas meteorológicas, que llegan hasta roja, previstas para este martes 7 y miércoles 8, Vialidad Nacional informa que habrá rutas con corte total de circulación.
En Ruta 40, desde el empalme RN 237 a empalme RN 231 y empalme RP 63, Rio Hermoso de 19 del martes a 8 del miércoles, estará intransitable.
Desde San Martin de los Andes a empalme RP 63, Rio hermoso de 22 de este martes a 8 del miércoles, también estará intransitable.
Además se recuerda la portación obligatoria de cadenas físicas y solicitan que antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional o canales oficiales: argentina.gob.ar/rutasnacionales.
Por el momento se pronostica alerta roja por lluvia y alerta naranja por nieve y viento en la zona cordillerana de Neuquén.