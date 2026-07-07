Parque Nacional Lanín informa el cierre de todas las áreas, se restringen todas las actividades turísticas recreativas y transitabilidad dentro del área protegida por alerta meteorológica roja.

Detallaron que una vez finalizada el alerta se habilitan de forma automática las áreas y sendas.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta a rojo para la noche del martes 7 y madrugada del miércoles 8 de julio por lluvias y vientos en la región.

El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada. No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

En cuanto al viento, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones

El Parque Nacional Lanín recuerda que las áreas protegidas son ambientes agrestes, donde los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales, como la caída de ramas y árboles, situación que puede intensificarse durante eventos meteorológicos de estas características.

Para minimizar riesgos, recomiendan:

Consultar los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional.

No realizar actividades al aire libre en zonas expuestas.

No Circular por rutas y caminos.

En zonas pobladas, revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

No navegar mientras se mantengan las condiciones adversas. Antes de realizar cualquier salida, consultar el estado de situación con Prefectura Naval Argentina llamando al 106.

Se solicita a residentes y visitantes mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Parque Nacional Lanín: @pnlanin