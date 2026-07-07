Parque Nacional Lanín informa el cierre de todas las áreas, se restringen todas las actividades turísticas recreativas y transitabilidad dentro del área protegida por alerta meteorológica roja.
Detallaron que una vez finalizada el alerta se habilitan de forma automática las áreas y sendas.
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta a rojo para la noche del martes 7 y madrugada del miércoles 8 de julio por lluvias y vientos en la región.
El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada. No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
En cuanto al viento, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones
El Parque Nacional Lanín recuerda que las áreas protegidas son ambientes agrestes, donde los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales, como la caída de ramas y árboles, situación que puede intensificarse durante eventos meteorológicos de estas características.
Para minimizar riesgos, recomiendan:
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Consultar los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional.
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No realizar actividades al aire libre en zonas expuestas.
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No Circular por rutas y caminos.
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En zonas pobladas, revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse.
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Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
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No navegar mientras se mantengan las condiciones adversas. Antes de realizar cualquier salida, consultar el estado de situación con Prefectura Naval Argentina llamando al 106.
Se solicita a residentes y visitantes mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Parque Nacional Lanín: @pnlanin