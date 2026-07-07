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Por la alerta roja de lluvia y vientos fuertes en el Parque Nacional Lanin cierran todas las áreas

No se podrá transitar por los senderos ya que hay riesgo de caída de árboles y se esperan precipitaciones de hasta 150 mm acumulados.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 15:43
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Parque Nacional Lanín informa el cierre de todas las áreas, se restringen todas las actividades turísticas recreativas y transitabilidad dentro del área protegida por alerta meteorológica roja.

Detallaron que una vez finalizada el alerta se habilitan de forma automática las áreas y sendas

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta a rojo para la noche del martes 7 y madrugada del miércoles 8 de julio por lluvias y vientos en la región.

El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada. No se descarta que en las zonas más elevadas la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

En cuanto al viento, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones 

El Parque Nacional Lanín recuerda que las áreas protegidas son ambientes agrestes, donde los senderos y espacios de uso público están expuestos a procesos naturales, como la caída de ramas y árboles, situación que puede intensificarse durante eventos meteorológicos de estas características.

Para minimizar riesgos, recomiendan:

  • Consultar los pronósticos y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional.

  • No realizar actividades al aire libre en zonas expuestas.

  • No Circular por rutas y caminos.

  • En zonas pobladas, revisar techos, chapas y otros elementos que puedan desprenderse.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

  • No navegar mientras se mantengan las condiciones adversas. Antes de realizar cualquier salida, consultar el estado de situación con Prefectura Naval Argentina llamando al 106.

Se solicita a residentes y visitantes mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Parque Nacional Lanín: @pnlanin

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