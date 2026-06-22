La preocupación por cuatro casos de muerte súbita registrados en Taquimilán encendió las alarmas entre los especialistas de la Sociedad de Cardiología de Neuquén, que decidieron reforzar las acciones de prevención y concientización en la localidad del norte neuquino.

A partir de esto se impulsó una jornada de prevención y concientización sobre salud cardiovascular, a través del programa comunitario “Cuidarnos nos une”, una iniciativa que busca acercar la medicina a las comunidades y fortalecer la prevención fuera de los consultorios.

El cardiólogo Nicolás Gambazza explicó que la muerte súbita suele ocurrir en personas que aparentemente están sanas, pero que en realidad padecen enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas.

Señaló que factores de riesgo como la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés crónico y los trastornos metabólicos pueden acumularse durante años sin presentar síntomas hasta desencadenar un episodio grave.

Ante la seguidilla de casos en el norte neuquino, lo cual enciende las alarmas por el tamaño de la localidad, los especialistas remarcaron la importancia de los controles médicos periódicos y la detección temprana de enfermedades cardíacas. Además, destacaron que muchas veces el organismo se adapta a estas afecciones y no brinda señales claras de advertencia.

Cómo sigue el trabajo médico en el territorio

Desde la Sociedad de Cardiología advirtieron que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y evitar desenlaces fatales, especialmente en comunidades pequeñas donde una serie de casos genera gran preocupación social.

Además de las actividades comunitarias, el equipo médico mantendrá encuentros con personal de salud de la región para intercambiar experiencias, analizar problemáticas locales y fortalecer estrategias de prevención cardiovascular.

La iniciativa forma parte de un cronograma que ya tuvo su primer paso en Aluminé y que continuará recorriendo distintas localidades neuquinas con el objetivo de promover hábitos saludables, capacitar en emergencias cardíacas y acercar la cardiología a cada rincón de la provincia.