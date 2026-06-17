Neuquén puso en marcha un programa para atender controles de prevención de enfermedades de las mujeres

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha el pasado fin de semana un programa por el cual se realizaron más de 800 atenciones médicas con un circuito integral y sin turno previo, con el objetivo de prevenir enfermedades propias de las mujeres como por ejemplo el cáncer de cuello uterino de mama.

La subsecretaria de Servicios de Salud de la Provincia, Guadalupe Montero explicó en diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “fue un dispositivo que se armó en 16 puntos de toda la Provincia, hospitales y centros de salud, los cuales se abrieron en un horario extendido”.

En ese sentido agregó: “Fue un circuito integral donde las mujeres podían acercarse sin turno previo e iban a ser atendidas; podían así completar controles de salud en ginecología u obstetricia, mamografía y controles que muchas veces no se hacen. Esto permitió simplificar todo de una sola vez y llevarse resuelto lo que muchas veces se demora en controles programados”.

“De todas estas atenciones, la mitad tiene que ver con controles de prevención para enfermedades como cáncer de cuello uterino de mama. Generalmente si se consulta a una mujer por controles, lo que más te contesten es que no se acuerdan, generalmente siempre queda para después, y esto está reflejado en los números del sistema de salud”, detalló la funcionaria provincial.

Por otro lado, afirmó que “seis de cada diez turnos los pide una mujer porque son quienes gestionan esto. Los controles de mujeres muchas veces terminan en el último lugar de las prioridades y por eso se pensaron estos dispositivos”.

“Cuando tenes que elegir entre todo lo que tenes que hacer para hacerte un estudio de algo que no te duele, es lógico que termine quedando para más adelante, y la lógica del sistema sanitario funciona de esa manera”, explicó Montero.