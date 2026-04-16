El Gobierno de Neuquén formalizó, a través de la Resolución 072/26 de la dirección provincial de Rentas, la aplicación de una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades turísticas de alojamiento y restaurantes en las regiones del Alto Neuquén y del Limay. La medida apunta a potenciar el desarrollo regional y consolidar al turismo como uno de los motores de la economía.

La normativa reglamenta lo que había sido anticipado el 1 de marzo por el gobernador Rolando Figueroa, que había señalado la decisión de eliminar la carga de Ingresos Brutos para estos sectores en regiones específicas con el objetivo de que los prestadores puedan reinvertir esos recursos en la mejora de sus servicios y en la generación de empleo.

Este beneficio alcanza tanto a contribuyentes directos como a aquellos incluidos en el régimen de Convenio Multilateral, siempre que desarrollen actividades comprendidas en la Ley Impositiva vigente y presten efectivamente los servicios en las localidades incluidas dentro de las regiones alcanzadas por la medida.

En concreto, la resolución establece que los contribuyentes podrán aplicar la alícuota 0% en sus declaraciones juradas a través de los sistemas SIFERE LOCALES o SIFERE WEB, desde el anticipo 01/2026, debiendo utilizar los tratamientos fiscales correspondientes según cada caso. Asimismo, deberán acreditar, cuando la dirección provincial de Rentas lo requiera, que los servicios declarados se encuadran dentro de las actividades promovidas y se desarrollan en las zonas beneficiadas.

La medida se encuentra en las leyes provinciales 3480/2024, que creó el Plan de Regionalización, y 3502/2025 “Invierta en Neuquén”, que impulsa incentivos para la inversión en sectores estratégicos como el turismo. En este sentido, el decreto reglamentario establece específicamente el acompañamiento al desarrollo del Alto Neuquén y del Limay, consideradas regiones con alto potencial de crecimiento.

El turismo, la segunda economía de la provincia

Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves expresó: “Estamos convencidos de que el turismo es una política de Estado, la segunda economía de la Provincia y una herramienta central para generar desarrollo y empleo. Por eso trabajamos articuladamente con todos los sectores: municipios, cámaras empresarias y prestadores, para fortalecer una agenda común, con más promoción, más infraestructura y más turismo para todo Neuquén”.

La resolución constituye una herramienta concreta de fomento al desarrollo regional, que busca fortalecer la actividad turística y gastronómica como dinamizadora de las economías locales, promoviendo más inversión, mayor calidad de servicios y nuevas oportunidades de empleo genuino.

De este modo, se materializa un compromiso asumido a comienzos de marzo como parte de una estrategia integral de alivio fiscal, orientada a consolidar al turismo como el segundo motor de la economía neuquina y a generar condiciones reales para el crecimiento sostenido de las distintas regiones de la Provincia.