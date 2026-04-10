Horas después de que se anunciara la firma del traspaso de las rutas nacionales 22 y 242 a la órbita provincial, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunieron en Buenos Aires para la firma de líneas de financiamiento para distintas obras de infraestructura. La rúbrica del acuerdo se realizó en el Ministerio de Economía, en la ciudad de Buenos Aires.

"Hoy ratificamos, junto a Rolando Figueroa, el acompañamiento del Gobierno Nacional a la Provincia del Neuquén en nuevas líneas de financiamiento internacional para la financiación de su cartera de proyectos de desarrollo estratégico", expresó el ministro de Economía a través de un posteo en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

En su publicación, Caputo especificó qué línea de financiamiento priorizó el Gobierno nacional. "Priorizamos dos líneas de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en distintas etapas, para avanzar en un paquete de obras que incluye la pavimentación de más de 180 kilómetros de rutas provinciales fundamentales para el turismo y la integración binacional, junto con nuevas obras eléctricas y de desarrollo urbano y social", enumeró el ministro de Economía en un posteo que incluyó también emojis de la nuestra bandera nacional.

El posteo del ministro Luis Cauto y la foto con Rolando Figueroa

Una vez publicado el posteo de Caputo, Figueroa le expresó su agradecimiento. "Gracias, Luis Caputo por acompañar este proceso. En Neuquén ordenamos, planificamos y ejecutamos: obras que integran el territorio y generan oportunidades. Más conectividad es más desarrollo. Ordenar para distribuir", escribió el gobernador neuquino desde su cuenta oficial.

El insólito error en el posteo de X del ministro Caputo

Distintos usuarios de la red social X notaron un error cometido en el posteo del ministro de Economía. El usuario utilizado para referirse al gobernador de Neuquén está equivocado.

"Hoy ratificamos, junto a @RoloFigueroa", se puede leer en el inicio del mensaje. Sin embargo, el usuario verificado de X del gobernador de la provincia de Neuquén es @Rolo_Figueroa. La omisión del guion bajo (_) hizo que la mención notificara a otro usuario de la red social propiedad de Elon Musk.

Atentos al detalle, distintos usuarios marcaron la equivocación de Caputo. "Toto, me parece que @ a otro Rolo_Figueroa", escribió uno de los tantos usuarios que notaron el furcio.