Alivio para los usuarios neuquinos de gas: las Zonas Frías seguirán en Patagonia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó este miércoles que el régimen de Zonas Frías para la Patagonia se mantendrá vigente, luego de una reunión con el ministro jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según informó Figueroa a través de sus redes sociales, fue el propio Santilli quien le confirmó durante el encuentro que el beneficio para los usuarios patagónicos continuará “como hasta ahora”. La definición resulta relevante para los hogares de Neuquén y del resto de la Patagonia, en un contexto de discusión nacional sobre los subsidios al gas.

El mandatario neuquino también señaló que durante la reunión avanzaron en distintos puntos de la agenda conjunta entre Nación y Neuquén. Además, expresó su respaldo a las reformas que impulsa el Gobierno nacional, entre ellas la reforma del Banco Central y la eliminación de las PASO.

La confirmación lleva alivio a los usuarios de gas

La principal definición del encuentro estuvo vinculada con el esquema de subsidios al gas.

Figueroa comunicó que el régimen de Zonas Frías se mantendrá en la Patagonia tal como funciona actualmente, una confirmación especialmente relevante para los usuarios residenciales de Neuquén que acceden al descuento en sus facturas de gas.

El anuncio se produce después de meses de debate alrededor de una posible modificación del sistema. El Gobierno nacional había impulsado cambios para reducir el alcance del beneficio en distintas regiones del país y disminuir el costo fiscal de los subsidios.

El antecedente que puso en alerta a los usuarios

El régimen de Zonas Frías fue creado originalmente en 2002 para compensar las diferencias tarifarias de las regiones con temperaturas más bajas. En 2021, una ampliación extendió considerablemente la cantidad de hogares alcanzados por el beneficio.

Durante 2026, el Gobierno nacional avanzó con una iniciativa para modificar ese esquema. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados planteó reducir el alcance de los subsidios y concentrarlos en regiones consideradas de frío extremo y determinados hogares vulnerables.

La discusión generó especial atención en Neuquén y Río Negro, dos provincias donde el régimen tiene un impacto directo sobre las facturas de gas de los hogares.

Qué significa la confirmación para los usuarios neuquinos

La confirmación comunicada por Figueroa implica que, según lo informado tras la reunión con Santilli, los usuarios patagónicos conservarán el esquema vigente.

El dato adquiere relevancia porque el proyecto nacional había abierto la posibilidad de modificar no solamente quiénes acceden al beneficio, sino también la manera en que se calcula el descuento.

Una propuesta analizada durante el debate nacional contemplaba que el subsidio se aplicara sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre la totalidad de los componentes de la factura.

Por eso, la confirmación anunciada por el gobernador representa una señal concreta para los hogares de la región, aunque será importante conocer qué instrumento normativo formalizará la continuidad y si habrá modificaciones posteriores en el esquema.

Figueroa cerró su mensaje con una definición política: “El diálogo, el trabajo conjunto y la búsqueda de consensos” serán el camino para continuar la agenda entre Neuquén y el Gobierno nacional.

El Gobierno nacional había impulsado cambios en Zonas Frías

La discusión sobre los subsidios al gas forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei para reducir el gasto energético y focalizar los subsidios.

En mayo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de modificación del régimen de Zonas Frías con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa contemplaba un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

La propuesta generó resistencia política y reclamos de distintas provincias, especialmente por el impacto que una reducción del beneficio podría tener sobre los hogares durante los meses de mayor consumo.

En ese escenario, la confirmación transmitida por Figueroa marca un nuevo capítulo en la negociación entre las provincias patagónicas y el Gobierno nacional.