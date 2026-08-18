Traspaso de rutas nacionales y sostenimiento de la Zona Fría: los temas que Figueroa expondrá ante Santilli

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló esta mañana en el marco de la inauguración de la avenida Crouzeilles en la capital provincial y dio detalles de la agenda que tratará este miércoles en la reunión pactada con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, que se llevará a cabo en la Casa Rosada.

Consultado por los medios, el mandatario provincial afirmó “hay temas en los cuales estamos pidiendo manifestaciones, como por ejemplo la Zona Fría. Esperamos que el jefe de Gabinete exprese que no se le toque el subsidio que le corresponde a la Patagonia”.

Por otro lado, comentó que pedirá formalmente el traspaso de rutas nacionales claves para la conectividad en la región.

“Nos queremos hacer cargo de la Ruta 242 del Paso Internacional Pino Hachado, sobre el Paso Cardenal Samoré queremos la Ruta 231, la 40 y la 237 que es el nexo con Bariloche, también ver si nos pueden traspasar la ruta de los Siete Lagos y la Ruta 22 para mejorar accesos hacia la Capital con la construcción de un puente elevado hasta Río Negro”, manifestó el gobernador neuquino.

Dijo además que trabajará un proyecto conjunto con Río Negro para mejorar la transitabilidad hacia Vaca Muerta con un menor impacto hacia las ciudades que se están desarrollando en la región.

“Es importante siempre el diálogo, recordemos que hemos votado en contra de la Ley de Tierras y presentaremos un programa de desarrollo de tierras fiscales, que en Neuquén representan un porcentaje grande del territorio”, dijo Figueroa y advirtió que acompañarán “lo que sea positivo para la provincia”.

Rolando Figueroa no se pronunció sobre cuestiones electorales y de hecho suele evitar hablar de ese tema para enfocarse en la gestión. Sin embargo, es probable que Santilli solicite el acompañamiento de Neuquén para la reforma política, en concreto, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al año que viene.





