Frente a la alta demanda del transporte público para trasladarse entre ciudades del Alto Valle, la empresa de colectivos interurbanos KoKo anunció el refuerzo de frecuencias con la incorporación de nuevos horarios, los cuales beneficiarán los traslados en horas pico especialmente.

La medida, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, se concretó a partir de un trabajo conjunto con la empresa Ko-Ko, con el objetivo de dar respuesta a trabajadores y estudiantes que utilizan el servicio a diario.

Detallaron que las nuevas frecuencias funcionarán a partir del miércoles 1 de abril, además incorporarán una nueva unidad que operará en horarios pico de la mañana, mediodía y tarde noche, donde se ha registrado mayor circulación de personas.

El recorrido principal conectará localidades como Villa Regina, Ingeniero Huergo y General Godoy, extendiéndose hasta General Roca en el servicio vespertino. Con esta ampliación, el sistema alcanzará un total de 9 frecuencias diarias, disponibles de lunes a lunes.

Además, de lunes a viernes, el nuevo esquema incluirá un servicio específico desde Valle Azul, con salida a las 6:45, que permitirá conectar con Villa Regina y otras ciudades del Alto Valle, e incluso con Neuquén en los horarios de mayor demanda.