Sábado 28 de Febrero
A PARTIR DEL DOMINGO

Nuevas tarifas en el transporte interurbano: cuánto costará viajar en la empresa KoKo

La empresa aplicará desde el 1 de marzo el primer aumento tarifario de 2026 en el servicio interurbano del Alto Valle. La actualización fue autorizada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro.

Por Nicolás Alvarez

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 18:52
La Secretaría de Transporte de la provincia confirmó que el servicio interurbano de pasajeros de la empresa KoKo incrementará sus tarifas a partir del 1 de marzo.

 

Se trata del primer ajuste del año 2026 y se produce a tres meses de la última actualización del cuadro tarifario. Según se informó oficialmente, los nuevos valores fueron autorizados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro junto con organismos nacionales vinculados al transporte.

Desde el área de Transporte indicaron que la suba responde a la actualización de los costos operativos del servicio.

Nuevas tarifas entre Cipolletti, Roca y Regina

El incremento impactará en los usuarios que viajan diariamente entre las principales ciudades del Alto Valle, como Cipolletti, General Roca y Villa Regina, además de las localidades intermedias.

Con el nuevo cuadro tarifario:

  • La tarifa mínima entre paradas cercanas será de $2.565.

  • El tramo más extenso, Villa Regina – Cipolletti, pasará a costar $8.760,10.

Desde Villa Regina

  • Regina – Godoy: $2.565,00

  • Regina – Ingeniero Huergo: $2.670,76

  • Regina – Cervantes: $3.739,07

  • Regina – General Roca: $5.768,85

  • Regina – Allen: $7.691,80

  • Regina – Fernández Oro: $8.119,12

  • Regina – Cipolletti: $8.760,10

Desde General Roca

  • Roca – Godoy: $4.677,04

  • Roca – Ingeniero Huergo: $3.907,86

  • Roca – Mainqué: $3.687,79

  • Roca – Cervantes: $2.807,51

  • Roca – J.J. Gómez: $2.640,85

  • Roca – Guerrico: $2.888,70

  • Roca – Allen: $3.687,79

  • Roca – Fernández Oro: $4.264,67

  • Roca – Cipolletti: $4.677,04

Impacto en los usuarios del Alto Valle

El aumento del colectivo interurbano afecta a trabajadores, estudiantes y vecinos que utilizan a diario el servicio para trasladarse por motivos laborales, educativos o trámites entre las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Con este ajuste, el esquema tarifario del transporte interurbano vuelve a actualizarse en un contexto de revisión periódica de costos del sistema.

