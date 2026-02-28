La Secretaría de Transporte de la provincia confirmó que el servicio interurbano de pasajeros de la empresa KoKo incrementará sus tarifas a partir del 1 de marzo.

Se trata del primer ajuste del año 2026 y se produce a tres meses de la última actualización del cuadro tarifario. Según se informó oficialmente, los nuevos valores fueron autorizados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro junto con organismos nacionales vinculados al transporte.

Desde el área de Transporte indicaron que la suba responde a la actualización de los costos operativos del servicio.

Nuevas tarifas entre Cipolletti, Roca y Regina

El incremento impactará en los usuarios que viajan diariamente entre las principales ciudades del Alto Valle, como Cipolletti, General Roca y Villa Regina, además de las localidades intermedias.

Con el nuevo cuadro tarifario:

La tarifa mínima entre paradas cercanas será de $2.565 .

El tramo más extenso, Villa Regina – Cipolletti, pasará a costar $8.760,10.

Desde Villa Regina

Regina – Godoy: $2.565,00

Regina – Ingeniero Huergo: $2.670,76

Regina – Cervantes: $3.739,07

Regina – General Roca: $5.768,85

Regina – Allen: $7.691,80

Regina – Fernández Oro: $8.119,12

Regina – Cipolletti: $8.760,10

Desde General Roca

Roca – Godoy: $4.677,04

Roca – Ingeniero Huergo: $3.907,86

Roca – Mainqué: $3.687,79

Roca – Cervantes: $2.807,51

Roca – J.J. Gómez: $2.640,85

Roca – Guerrico: $2.888,70

Roca – Allen: $3.687,79

Roca – Fernández Oro: $4.264,67

Roca – Cipolletti: $4.677,04

Impacto en los usuarios del Alto Valle

El aumento del colectivo interurbano afecta a trabajadores, estudiantes y vecinos que utilizan a diario el servicio para trasladarse por motivos laborales, educativos o trámites entre las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Con este ajuste, el esquema tarifario del transporte interurbano vuelve a actualizarse en un contexto de revisión periódica de costos del sistema.