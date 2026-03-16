El Concejo Deliberante de General Enrique Godoy se manifestó luego de que en redes sociales se difundieran reclamos de vecinos que denunciaron que colectivos de la empresa KoKo no se detuvieron en las paradas, lo que impidió que muchos pasajeros pudieran llegar a sus trabajos, estudios, turnos médicos u otras actividades.

La problemática no es nueva y se repite desde hace tiempo, lo que generó un gran malestar en la comunidad. Ante esta situación, el cuerpo legislativo redactó una nota formal que será elevada esta semana al Ministerio de Transporte y a la empresa KoKo, con el objetivo de exigir respuestas y soluciones concretas. Pretenden que no se repitan este tipo de acciones.

La planilla de firmas estará disponible en el Salón del Concejo Deliberante, de lunes a viernes de 10 a 13 horas, para acompañar el reclamo

En paralelo, el Concejo invitó a los vecinos afectados a acercarse al recinto para acompañar el reclamo con su firma. La planilla estará disponible en el Salón del Concejo Deliberante de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 horas.

Los ediles remarcaron que la participación ciudadana es fundamental para visibilizar la problemática y lograr que las autoridades competentes garanticen un servicio de transporte público eficiente y respetuoso de los usuarios. El hecho generó malestar entre quienes llegaron tarde a sus ocupaciones y señalaron que no cuentan con otra alternativa de movilidad en el Alto Valle.