La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, visitó este martes la EPEA 2 de Plottier. El objetivo fue cumplir con la entrega de los kits escolares para los chicos y chicas de la ciudad de Neuquén que estudian en esta escuela agropecuaria de nivel medio.

Remarcó que estos son estudiantes que eligen una orientación agrotécnica que no se ofrece dentro de la capital por lo que “ellos eligen estudiar en una escuela de esas características y se deben trasladar desde la ciudad de Neuquén hasta aquí”.

Contó que en este caso el kit entregado en la EPEA tiene particularidades propias de la modalidad, al igual que ocurre con las escuelas técnicas. Cada kit incuye mochila, útiles correspondientes al nivel secundario y, en este caso, bombacha de campo, indumentaria que los estudiantes utilizan en los espacios de taller.

Con esta entrega, el Municipio de Neuquén superó los 40 mil kits escolares distribuidos en lo que va del ciclo lectivo. Sin embargo se aclaró que aquellos alumnos que no estuvieron presentes durante la visita podrán retirar su kit en el cuarto piso de la Municipalidad de Neuquén.

Boletos y kits

A su turno, Ferando Said, director de SUBE, dijo que a la par se continúa con la entrega del Boleto Estudiantil Neuquino en distintos puntos de la ciudad: el Instituto Vaca Muerta, institutos terciarios, y universidades públicas y privadas.

“En la EPEA se entregaron aproximadamente 270 boletos estudiantiles, que otorgan a cada alumno 80 viajes mensuales, de lunes a viernes, en el horario de 6 a 12 de la noche”, detalló Said.

“Vamos a superar este año los 50 mil beneficiarios de boleto estudiantil Neuquén”, estimó Pasqulini destacando esta política que la gestión del intendente Mariano Gaido sostiene desde el primer día con el firme compromiso de acompañar a las y los estudiantes neuquinos de todos los niveles educativos.