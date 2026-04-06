El Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) ya alcanzó las 3.966 solicitudes de inscripción en lo que va del ciclo 2026, con mayor participación de estudiantes de nivel superior. El beneficio, impulsado por el gobierno de la provincia de Neuquén, está destinado a estudiantes de todos los niveles que deban trasladarse hasta 250 kilómetros dentro del territorio provincial para asistir a sus instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

De acuerdo al relevamiento oficial, 1.774 registros corresponden a nivel terciario y universitario, mientras que otros 631 pertenecen al resto de los niveles educativos. Además, se informó que 1.190 solicitudes fueron rechazadas, en su mayoría por falta de documentación obligatoria, principalmente el certificado de vacunación completo y la constancia de alumno regular.

Desde los organismos a cargo indicaron que las inscripciones continúan abiertas y sin fecha límite, mientras avanzan las instancias de validación, cuyos resultados se comunican por correo electrónico.

El programa es implementado de manera conjunta por distintas áreas provinciales, que también realizan controles sobre el uso del beneficio. En ese marco, destacaron que el objetivo es acompañar a quienes estudian y necesitan trasladarse dentro de la provincia.

Cuáles son los requisitos para acceder al Boleto estudiantil

Entre los requisitos para acceder al BENG, se solicita certificado de alumno regular, DNI y, como novedad para este año, el carnet de vacunación completo. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del programa.