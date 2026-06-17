Alumnos de tercer grado de la Escuela N° 351 de Plottier participaron este martes 16 de junio de una actividad educativa en la que conocieron de cerca el trabajo que realiza la Oficina de Investigaciones Periferia 1 de la Policía.

La propuesta se desarrolló dentro del establecimiento educativo y estuvo orientada a explicar, mediante ejemplos adaptados a la edad de los estudiantes, cómo trabajan los investigadores para esclarecer distintos hechos. La iniciativa surgió a partir del estudio de la novela Los detectives feroces.

Durante la jornada, realizada en los turnos mañana y tarde, los niños pudieron dialogar con efectivos policiales, formular preguntas y conocer herramientas fundamentales de la investigación como la observación, el análisis y la búsqueda de pistas.

La Escuela N° 351 llevó la ficción al mundo real

La experiencia nació como una extensión pedagógica de los contenidos que los estudiantes ven en el aula. Mientras trabajaban sobre la novela Los detectives feroces, surgió la posibilidad de conocer cómo se desarrollan las investigaciones fuera de la ficción.

Para ello, efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia 1 visitaron la escuela y compartieron detalles de su labor cotidiana, adaptando los conceptos a un lenguaje accesible para niños de tercer grado.

La propuesta permitió transformar una lectura escolar en una experiencia concreta, donde los alumnos pudieron comprender cómo se aplican en la realidad habilidades como la observación y el razonamiento.

Cómo trabajan los investigadores policiales

Durante las charlas, los efectivos explicaron que el trabajo investigativo requiere reunir información, analizar evidencias y reconstruir hechos para llegar a conclusiones respaldadas por pruebas.

Los estudiantes conocieron de manera didáctica conceptos vinculados a la búsqueda de pistas, la importancia de los detalles y el valor del trabajo en equipo para resolver casos.

Además, pudieron intercambiar preguntas con los investigadores, una instancia que generó gran participación y curiosidad entre los niños.

El valor educativo de vincular la escuela con instituciones de la comunidad

Este tipo de actividades permite acercar a los estudiantes a profesiones y organismos que forman parte de la vida cotidiana, pero cuyo funcionamiento muchas veces resulta desconocido.

Especialistas en educación destacan que las experiencias que conectan contenidos curriculares con situaciones reales favorecen la comprensión, fortalecen el aprendizaje significativo y estimulan la participación activa de los alumnos.

En este caso, la propuesta combinó literatura, observación y ciudadanía, generando un espacio de intercambio entre la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad.

Una experiencia que despertó interés en ambos turnos

La actividad se desarrolló durante los turnos mañana y tarde y contó con una amplia participación de los estudiantes.

Según se informó, los niños se mostraron entusiasmados al descubrir aspectos poco conocidos del trabajo policial y pudieron relacionar los conceptos aprendidos en el aula con ejemplos concretos presentados por los investigadores.

La experiencia dejó abierta la posibilidad de continuar desarrollando iniciativas similares que acerquen distintas profesiones a la comunidad educativa.