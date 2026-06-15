La Policía del Neuquén rescató un vacuno que había quedado empantanado en una zona de barro ubicada junto al río Limay, a la altura del puente Sauce y el balneario Valentina Sur. El operativo se realizó durante las últimas horas y demandó la participación de efectivos de la División Montada y Canes, vecinos y ocasionales transeúntes.

Durante las tareas también colaboró el jefe de la Policía del Neuquén, Comisario General Tomás Díaz Pérez, quien se encontraba de paso por el sector y se sumó a las maniobras de rescate.

Tras varios minutos de trabajo utilizando sogas y lazos, el animal fue extraído con éxito, no sufrió lesiones y posteriormente fue entregado a sus propietarios. Tampoco se registraron personas heridas durante el procedimiento.

El rescate que movilizó a policías y vecinos

La situación fue advertida cuando un vacuno quedó atrapado en una zona pantanosa cercana a la costa del río Limay. Debido a la profundidad del barro y a la imposibilidad de que el animal pudiera salir por sus propios medios, se activó un operativo de emergencia.

Personal de la División Montada y Canes de la Policía del Neuquén llegó rápidamente al lugar y coordinó las tareas junto a vecinos que decidieron colaborar en el rescate.

La complejidad del terreno obligó a desplegar un trabajo físico intenso. Los participantes utilizaron sogas y un lazo para sujetar al vacuno y tirar de él desde una zona más firme.

La participación del jefe de la Policía

Uno de los aspectos llamativos del operativo fue la presencia del Comisario General Tomás Díaz Pérez, jefe de la Policía del Neuquén.

Según se informó oficialmente, el máximo responsable de la fuerza se encontraba circunstancialmente en el sector cuando observó la situación y decidió sumarse a las maniobras junto al resto del personal y los civiles presentes.

La colaboración permitió reforzar el trabajo coordinado que finalmente logró sacar al animal del barro sin consecuencias mayores.

Un final exitoso para el operativo

Después de varios intentos y de una compleja maniobra conjunta, el vacuno fue liberado de la zona pantanosa.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento concluyó sin personas lesionadas y sin daños para el animal, que posteriormente fue recuperado por sus propietarios.

El resultado evitó la posible muerte del vacuno, ya que permanecer inmovilizado durante varias horas en condiciones de barro profundo puede generar agotamiento extremo, deshidratación y lesiones musculares.

Los rescates de animales, una intervención cada vez más frecuente

La intervención se suma a otros operativos recientes realizados por la Policía del Neuquén vinculados al rescate y protección animal.

En los últimos meses, efectivos de la División Montada y Canes participaron en procedimientos para retirar caballos sueltos de rutas provinciales y nacionales, una problemática que representa riesgos para conductores y animales.

También se registraron rescates de equinos en situación de abandono y actuaciones vinculadas al maltrato animal, en coordinación con áreas especializadas de la fuerza y organismos judiciales.

El sector donde ocurrió el rescate se encuentra en inmediaciones del puente Sauce y del balneario Valentina Sur, una zona frecuentada por vecinos, deportistas y pescadores durante gran parte del año.

La rápida intervención evitó que el episodio terminara con la muerte del animal y volvió a mostrar la importancia de la colaboración entre organismos de seguridad y la comunidad ante situaciones imprevistas.