La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley que habilita a la Policía provincial a incorporar el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales. La iniciativa fue aprobada por mayoría y establece que los efectivos deberán recibir capacitaciones técnicas y operativas obligatorias antes de utilizar estas herramientas.

El objetivo de la norma es prevenir y neutralizar situaciones delictivas reduciendo el riesgo de lesiones graves o muertes. Entre los dispositivos autorizados figuran las pistolas electrónicas de incapacitamiento tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes (gas pimienta), proyectiles de impacto controlado (balas de goma o polímeros especiales), granadas aturdidoras acústicas o luminosas (“flash bang”) y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes.

La sanción de la ley marca un cambio en la política de seguridad provincial, al incorporar armas menos letales diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar personas en situaciones de riesgo. Autoridades legislativas remarcaron que la capacitación será un requisito indispensable para garantizar el uso responsable y evitar abusos.

La sesión incluyó además la aprobación de otras iniciativas: la creación del Colegio de Profesionales de la Psicología de Río Negro, dividido en cuatro distritos para asegurar representación equilibrada; la creación de un juzgado de Familia en San Antonio Oeste; y la suspensión de cortes de servicios públicos básicos: gas, electricidad y agua hasta diciembre de 2027 para jubilados, pensionados y usuarios vulnerables.

También se sancionó la declaración del paraje Pilcaniyeu Viejo como Sitio Histórico Provincial, con reconocimiento patrimonial a su antiguo edificio de Correos y galpón de esquila, y el cambio de denominación de la Comisión de Fomento “Paso Flores”, que pasará a llamarse oficialmente Siete Parajes.