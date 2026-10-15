AM550 “La Primera” cumple 14 años: una historia de periodismo, identidad y compromiso con Neuquén y Río Negro

El 15 de octubre de 2012, una nueva señal comenzó a sonar en el Alto Valle. Nacía AM550 "La Primera", con una idea que mantiene su vigencia hasta hoy: hacer periodismo desde Neuquén, con una mirada puesta en la realidad de la región y en las historias de su gente. El nombre se refiere a su ubicación en el dial.

Este jueves 15 de octubre de 2026, la radio celebra 14 años al aire, catorce años de noticias, entrevistas, debates, coberturas y miles de voces que encontraron en sus micrófonos un espacio para expresarse. Una historia que se fue construyendo emisión tras emisión, al ritmo de una Patagonia que no deja de transformarse.

No se trata solamente de una fecha en el calendario. Es también una oportunidad para mirar el camino recorrido, reconocer a quienes fueron parte de esta historia y renovar el compromiso con una audiencia que, cada día, elige informarse a través de la radio.

Una radio que cuenta la historia de su región

Desde sus comienzos, AM550 asumió el desafío de contar lo que sucede cerca. Las transformaciones de Neuquén y Río Negro, el crecimiento de Vaca Muerta, los debates sobre la energía, la actividad económica, la política, la educación, la cultura, el deporte y las historias cotidianas forman parte de una agenda que tiene a la región como protagonista.

En un escenario informativo en permanente movimiento, la cercanía sigue siendo uno de los principales valores de la radio. Estar donde ocurren las cosas, escuchar a los vecinos, dar lugar a distintas opiniones y abordar los temas que impactan en la vida de la comunidad son parte de una identidad construida durante estos catorce años.

Porque detrás de cada noticia hay personas, familias, trabajadores, instituciones y comunidades que necesitan ser escuchadas. Y porque informar desde la Patagonia también significa comprender sus particularidades, sus desafíos y sus oportunidades.

Las voces que construyen AM550

Una radio es mucho más que una frecuencia. Es el trabajo cotidiano de periodistas, conductores, productores, operadores, técnicos y colaboradores que hacen posible cada transmisión.

Desde las primeras horas de la mañana hasta los programas de la tarde y la noche, AM550 construye su propuesta con información, análisis, entrevistas, música y espacios dedicados a las distintas expresiones de la vida regional.

Programas como La primera mañana, La segunda mañana, Tardes de Primera, Entretiempo, Grito Sagrado, La noche cae, la radio se enciende y Entre espuelas y guitarras, entre otros, forman parte de una programación que busca reflejar la diversidad de intereses de su audiencia.

A lo largo de estos catorce años, muchas personas dejaron su huella en la emisora. Algunas continúan hoy; otras emprendieron nuevos caminos. Todas, desde su lugar, contribuyeron a construir una historia que merece ser reconocida.

De la radio al universo digital

La manera de informarse cambió profundamente desde 2012. La radio también evolucionó, incorporando nuevas herramientas y plataformas para acompañar esos cambios.

AM550 forma parte de Prima Multimedios, un espacio de comunicación que integra a Mejor Informado, el portal de noticias; Mitre Patagonia (FM 90.7) y el canal de noticias 24/7, entre otras propuestas.

Esta integración permite que la información circule en distintos formatos y llegue a públicos diversos. La noticia que comienza en una entrevista radial puede continuar en una publicación digital, convertirse en contenido audiovisual o multiplicar su alcance a través de las redes sociales.

La amplitud modulada conserva su valor, pero convive hoy con el streaming y las plataformas digitales. La radio ya no se escucha solamente a través de un receptor: también se sigue desde una computadora, un teléfono o cualquier dispositivo conectado.

La tecnología amplía las posibilidades, pero la esencia del trabajo periodístico permanece: buscar la información, verificar los datos, escuchar a los protagonistas y ofrecer herramientas para comprender la realidad.

Catorce años de historias compartidas

Cumplir catorce años también es reconocer el vínculo que se construye con la audiencia. En cada llamado, mensaje, entrevista y participación se renueva una relación que va más allá de la transmisión.

AM550 estuvo presente para contar acontecimientos que marcaron a Neuquén y Río Negro, acompañar discusiones públicas, reflejar las preocupaciones de los vecinos y celebrar los logros de una región que ocupa un lugar cada vez más relevante en el escenario nacional.

Ese recorrido tiene detrás muchas horas de trabajo que no siempre se ven: la búsqueda de una fuente, la preparación de una entrevista, la cobertura de un acontecimiento, la revisión de un dato y la tarea de poner cada noticia en contexto.

También es una ocasión para agradecer a quienes confiaron en la emisora desde sus primeros días, a quienes se sumaron con el paso del tiempo y a todos los que hicieron y hacen posible que AM550 siga al aire.

El desafío de seguir siendo “La Primera”

El aniversario encuentra a la radio frente a los desafíos de una época en la que la información circula a una velocidad inédita y las audiencias buscan nuevas formas de acceder a las noticias.

El reto es seguir creciendo, explorar nuevos formatos y ampliar el alcance sin perder aquello que le dio sentido desde el comienzo: la identidad regional, la cercanía y el compromiso con el periodismo.

Catorce años después, Neuquén y Río Negro siguen ofreciendo historias que merecen ser contadas. Y AM550 mantiene su lugar como una voz que busca acompañar ese presente, interpretar sus cambios y poner en agenda los temas que importan.

Porque una radio se construye con tiempo, trabajo y confianza. Se construye con quienes están detrás del micrófono, con quienes hacen posible cada emisión y, sobre todo, con quienes del otro lado eligen escuchar.

Feliz cumpleaños, AM550 “La Primera”.

Catorce años de aire. Catorce años de historias. Catorce años de periodismo con identidad regional y compromiso con la comunidad

Los programas y las voces de AM550 La Primera

LUNES A VIERNES



6 a 10 “La mañana es de la Primera”



Con Pancho Casado, Alejandra Pereyra y Agustín Galasso



Productor: Victor Ceballos



Operador: Lucas Paez



10 a 13



Con Agustín Amado y Santiago Montorfano



Productor: Facundo Julio



Operador: Lucas Paez y Leandro Rubilar



13 a 14 Noticiero Central

Con Dennis Godoy



Productora: Jazmin Schichi



Operador: Leandro Rubilar

14 a 16 Tardes de Primera



Con Huguex Cabrera



Operador: Leandro Rubilar

16 a 18 Entretiempo



Con Pablo Montanaro y Carmen Sanmartín



Productor: Lucas Sandoval



Operador: Nicolás Rubilar

18 a 20 Grito Sagrado



Con Darío Tamborindegui y su equipo



Productor: Agustín Galasso



Operador: Nicolas Rubilar

20 a 22 La noche cae, la radio se enciende



Con María Fernanda del Valle



Operador: Lucas Paez

SÁBADOS



6 a 9 Entre Espuelas y Guitarras



Con Juan Rubilar



Operador: Leandro Rubilar







9 a 11 Informe Semanal



Con Pancho Casado



Productor: Victor Ceballos



Operador: Ariel Dona

11 a 13 Neuquen.ar



Con Santiago Montorfano



Productor: Dennis Godoy



Operador: Ariel Dona







DOMINGOS



6 a 11 Entre Espuelas y Guitarras



Con Juan Rubilar



Operador: Nicolás Rubilar

11 a 13 Del río Bravo a la Patagonia



Con Naldo Labrin





