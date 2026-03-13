Naldo Labrín llega a AM550 con su histórico programa “Del río Bravo a la Patagonia”

Desde este domingo 15 de marzo, el músico y compositor neuquino Naldo Labrín se suma a la programación de AM550 con su histórico programa radial “Del río Bravo a la Patagonia”, que se emitirá todos los domingos de 11 a 13.

El ciclo propone dos horas dedicadas a la música latinoamericana, con historias, anécdotas y contexto sobre autores e intérpretes de todo el continente, desde México hasta el sur de la Patagonia.

El propio Labrín explicó en el programa Entretiempo que se trata de un proyecto que lleva décadas de recorrido en la radio. “Este programa tiene muchos años. Yo creo que tiene más de cuarenta años”, contó. En su primera etapa lo condujo en solitario, con entrevistas a figuras de la música argentina y latinoamericana.

En esta nueva etapa, el programa tiene un fuerte componente familiar. Labrín lo conduce y produce junto a su esposa, la comunicadora Laura Pérez, mientras que su hijo Lautaro Labrín se encarga de la parte técnica.

“El programa tiene historias, canciones, anécdotas de América, de los países que he viajado mucho y cuya música he estudiado”, explicó el músico.

Además de la música, el ciclo incluirá poesía latinoamericana, humor y distintos segmentos culturales. También tendrá un bloque dedicado al tango.

“Leemos poesía de la mejor calidad que tiene América, que tiene grandes poetas. Tenemos autores extraordinarios en el continente”, destacó Labrín.

El programa está pensado especialmente para el horario dominical familiar. “Muchos me dicen que lo escuchan a la hora del asado”, comentó entre risas.

Con este nuevo espacio, Labrín propone un recorrido cultural y musical por América Latina que combina canciones, relatos y memoria artística del continente.